官方：崔康熙出任大连一方主教练

2019年2月11日，大连一方足球俱乐部与韩国籍教练崔康熙完成签约，崔康熙正式出任大连一方足球队主教练。

北京时间2019年2月11日上午十点，大连一方足球俱乐部官方微博发布消息，韩国名帅崔康熙正式拿起大连一方队的教鞭。

公告如下：

2019年2月11日，大连一方足球俱乐部与韩国籍教练崔康熙完成签约，崔康熙正式出任大连一方足球队主教练。

崔康熙（Choi Kang-Hee）今年59岁，是当今亚洲足坛经验丰富、带队业绩卓著的知名主帅。崔康熙曾是韩国国脚，参加了1990年意大利世界杯。退役后，崔康熙拿起教鞭，开启了足球教练的职业生涯。他曾于1996年执教水原三星队，2002年至2004年任韩国国家队助理教练，2005年7月重返韩国K联赛担任全北现代队主帅。崔康熙在担任全北现代队主帅期间，带领球队拿下了6次联赛冠军和2次亚冠冠军，把全北现代带成了一支亚洲一流的球队。崔康熙的执教能力也因此得到了韩国乃至整个亚洲足球界的广泛认可。2006年，崔康熙获得亚足联最佳主教练称号。10年后的2016年底，崔康熙再获殊荣，当选亚足联年度最佳男教练。2011年到2013年，崔康熙出任韩国国家队主教练，率队在2014巴西世界杯亚洲区预选赛十强赛中出线，这也是韩国队连续第八次进军世界杯32强。

大连一方足球俱乐部热烈欢迎崔康熙先生及其团队的加入，期待他们通过冬训尽快熟悉球队，同时也尽快了解和熟悉中超，尽情施展才华，率领球队在新赛季取得更为优异的成绩。​​​​

崔康熙之前深陷与天津天海足球俱乐部（前天津权健足球俱乐部）的合同纠纷中，在这段风波之后网传崔康熙现身大连一方足球队的冬训场上，终于在今天“康熙来了”。让我们期待新赛季崔康熙带领的大连一方能够取得更好的成绩。