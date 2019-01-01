官方：奎罗斯出任哥伦比亚国家队主帅

哥伦比亚足协官方宣布，前伊朗主帅奎罗斯正式就任哥伦比亚国家队主帅，带领球队冲击2022年世界杯。

北京时间2月8日，葡萄牙名帅奎罗斯正式出任哥伦比亚国家队主帅。

现年65岁的奎罗斯有着丰富的执教履历。他曾经在弗格森爵士执教曼联期间两度担任助理教练，同时执教过葡萄牙体育、皇马等俱乐部，还担任过葡萄牙和伊朗的国家队主帅。

奎罗斯自2011年4月开始成为伊朗国家队主帅，带领球队参加了两届世界杯和两届亚洲杯，在前不久结束的阿联酋亚洲杯上，伊朗队打进了四强，但半决赛不敌日本，这场比赛之后，奎罗斯宣布将会离开伊朗队。

哥伦比亚国家队在去年俄罗斯世界杯八分之一决赛中被英格兰点球淘汰出局后，主教练佩克尔曼离任，之后哥伦比亚足协一直在寻找新帅，最终他们和奎罗斯签约到2022年世界杯。

奎罗斯表示，他将聘请哥伦比亚本地教练们担任助手展开工作。他的第一个重要任务是带领哥伦比亚参加今年美洲杯，他们小组赛对手包括阿根廷、巴拉圭以及来自亚洲的新科亚洲杯冠军卡塔尔。

奎罗斯说：“对我来说，能够执教哥伦比亚是一份荣誉，我感到很高兴，我会尽力带领好这支球队，我会尊重他们的伟大传统和声誉。”

哥伦比亚国家队有包括J罗、法尔考和门将奥斯皮纳等顶级球星，奎罗斯相信他能够带领球队在各个方面取得进步。