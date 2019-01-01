官方：多纳多尼接替卡罗成为深圳佳兆业主帅

北京时间7月30日，深圳佳兆业官方宣布解除与主帅卡罗的合作关系，即日起前意大利国家队主帅多纳多尼正式接手球队。

北京时间7月30日，深圳佳兆业官方宣布卡罗即日起不再担任球队主帅职务，并确认由多纳多尼开始执教球队。

官方公告如下：

经过友好协商，深圳市足球俱乐部与卡罗先生共同决定：即日起，卡罗先生及其教练组不再执教深圳佳兆业队。

卡罗先生于2018年4月起担任深圳佳兆业队主教练，排除万难、力挽狂澜，赛季末带队冲超成功，改写了深圳足球历史，为深圳足球事业的进步做出了突出贡献。

卡罗先生工作严谨认真、高度敬业，为人务实、勇敢、正直，充满斗志，具有丰富的执教经验和独到的执教理念，是十分令人尊敬的教练。他为深足发展进步以及年轻球员成长打下的坚实基础，将成为深足继续前进的重要财富。

感谢卡罗先生及其团队为深足付出的努力，祝福卡罗先生在未来的工作和生活中一切顺利！

深圳市足球俱乐部决定即日起聘请罗伯托·多纳多尼（Roberto Donadoni）先生担任深圳佳兆业队主教练。

多纳多尼生于1963年，曾是世界著名的意大利足球运动员、意甲传统豪门AC米兰名宿。球员时期，多纳多尼曾帮助AC米兰夺得6届意甲冠军、4届意大利超级杯冠军、3届欧冠冠军、两届丰田杯冠军、3届欧洲超级杯冠军，曾帮助西亚劲旅伊蒂哈德夺得沙特联赛冠军。他还曾入选国家队征战1990年和1994年两届世界杯，帮助意大利获得季军和亚军。

多纳多尼于2001年开始执教生涯，2005年1月接手濒临保级区的升班马利沃诺，将其改造为意甲黑马，最终获得联赛第9名；2006年7月，多纳多尼接任意大利国家队主教练，2008年率队力压法国、罗马尼亚，从欧洲杯死亡之组中杀出，1/4决赛点球惜败冠军西班牙队。2009年3月，他执教意甲劲旅那不勒斯队；2010年11月，多纳多尼接手排名意甲倒数第2的卡利亚里，带队保级成功；2012年1月，多纳多尼接手意甲排名第15名、濒临保级的帕尔马，当赛季获得联赛第8名，2013/14赛季率帕尔马创造联赛17轮不败纪录、获欧联杯参赛资格；2015年10月，多纳多尼再度临危受命，接手前10轮仅积6分、排名意甲倒数第2的升班马博洛尼亚，最终提前4轮保级成功，此后连续两个赛季带领博洛尼亚确保了意甲资格。

多纳多尼长期执教意大利一线球队，具备先进的足球理念，实战经验丰富、困境作战能力强。相信他能大力提升深圳佳兆业队的战斗力，带队圆满完成赛季目标。请广大球迷及媒体朋友继续支持深圳佳兆业队，共同为振兴深圳职业足球事业贡献力量。