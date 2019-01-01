官方：前国米主席托希尔将手中股份卖给香港基金

国际米兰官方宣布，前俱乐部主席托希尔已经将手中持有的31.05%的股份，卖给了一家来自香港的投资基金，莱恩资本。

根据意大利媒体Football-Italia的消息，国际米兰俱乐部官方宣布，印尼人，前任国米主席托希尔已经按照原定计划，将手中的31.05%的股份全部出售给了香港基金莱恩资本（Lion Rock Capital）。

国米在一份官方声明中表明：“我们官方宣布，莱恩资本已与国际体育资本香港有限公司（ISC，托希尔注册的投资公司）达成了协定，收购其手中31.05%的国际米兰股份，因此，莱恩资本将成为国际米兰新股东（少数持股）。”

“国际米兰欢迎莱恩资本加入大家庭，并希望莱恩资本能够协助和支持苏宁，携手将国米带向更大的成功。国际米兰对托希尔在过往做出贡献表示感谢，并祝他今后一切顺利。”

莱恩是由美国华裔商人蒋家强（丹尼尔-蒋，Daniel Kar Keung Tseung）在2011年创立的，这位华裔在中国和东南亚拥有25年的从商经验。

蒋家强在采访中，表达了对未来前景的乐观和莱恩资本对国际米兰的支持，他表示将会帮助国米成为世界上最顶尖的俱乐部之一。

出售股份协议的达成也最终分割了托希尔和国际米兰长达5年半的联系，此前他已经将绝大多数股份卖给了苏宁。