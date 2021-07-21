官方：利物浦中场格鲁伊奇转会加盟波尔图，转会费1050万英镑

这位塞尔维亚国脚上个赛季被租借到波尔图，现在他将永久转会加盟这支葡萄牙豪门。

利物浦的夏季清洗计划正在加快进度，中场球员马尔科-格鲁伊奇已经以1050万英镑的价格转会加盟波尔图。

这名塞尔维亚中场被拍到在周一晚上抵达葡萄牙，并被允许离开红军在奥地利的训练营以完成转会。

够力足球透露，这笔交易的转会费为1050万英镑。利物浦还通过谈判获得了10%的未来转会费分成条款，考虑到波尔图培养并出售球员的能力，红军有信心在未来获益。

格鲁伊奇是克洛普入主利物浦后的第一笔签约，他于2016年从贝尔格莱德红星俱乐部加盟利物浦，转会费约500万英镑。

他在利物浦的第一个赛季出场8次，第二个赛季出场6次，但之后他开始了一系列的租借。他于2018年1月加入卡迪夫城，之后又连续两个赛季被外租到德甲的柏林赫塔。

利物浦去年夏天就想卖掉格鲁伊奇，但没有收到报价，最终俱乐部将他外租到了波尔图。在波尔图，格鲁伊奇各项赛事出场36次，打进2球并帮助球队杀入欧冠8强，最终他们遭到冠军切尔西淘汰。

据了解，葡萄牙体育和萨索洛都有意在今夏签下格鲁伊奇你，葡萄牙体育上个月开出了一份价值600万英镑的报价，但遭到了利物浦拒绝，而萨索洛则需要等到洛卡特利转会后才有资金买这名球员，因此被波尔图捷足先登。

未来几周，利物浦预计还会出售更多球员，哈里-威尔逊被传将加盟富勒姆，拉齐奥则对沙奇里感兴趣，同时红军还会听取针对尼科-威廉姆斯和纳特-菲利普斯的报价。奥里吉的未来同样不明确，而俱乐部的知情人表示南野拓实下赛季会继续留队。

与此同时，利物浦与队长亨德森续约谈判陷入僵局的消息引起了轰动，据悉马竞和巴黎圣日耳曼都在关注这名英格兰国脚。

不过，利物浦不太可能会允许亨德森在今夏离队，球员也不太可能主动要求转会。消息人士坚称，双方的谈判仍在进行当中，亨德森目前的合同将在2023年到期，他们将就续约进行进一步的谈判。