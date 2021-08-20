官方：切尔西后卫埃莫森租借加盟里昂 含买断条款

这位意大利国脚已经不受蓝军主帅图赫尔的青睐，他将在里昂度过2021-22赛季

据官方消息，切尔西后卫埃莫森已经租借加盟法甲豪门里昂。

埃默森在2018年从罗马转会加盟切尔西，效力蓝军期间，他的上场时间一直很少，现在俱乐部已经决定将他外租。

埃莫森的租期为一年，合同中含有买断条款。

里昂在其官网的声明中写道：“里昂宣布以租借的方式签下埃莫森，租期至2022年6月30日。”

“租借费用50万欧元，此外还有50万欧元浮动奖金，并包含买断条款。”

“里昂欢迎埃莫森的到来，他将成为继格罗索和德西利奥之后，俱乐部历史上第三名意大利国脚后卫。”

埃莫森在过去3年半里一共只为切尔西出场71次，在蓝军他只是马科斯-阿隆索和本-奇尔维尔的替补。

期间，这位27岁的球员只打进了2粒进球并送出5次助攻，但是他已经获得了欧冠冠军、欧洲杯冠军和欧洲超级杯的冠军。

埃莫森是继吉尔莫、巴舒亚伊和肯尼迪之后，今年夏天切尔西第四名被租借出去的球员。

与此同时，吉鲁、摩西和亚伯拉罕等人则都转会离队，预计在夏季窗口关闭之前，切尔西还会有更多离队交易。

据够力足球报道，祖玛、德林克沃特、巴克利和巴卡约科也可能因为被出售。