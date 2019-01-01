官方：中超银靴伊哈洛加盟上海绿地申花

据消息称，为了促成转会，上海申花最终以中方球员代替部分转会费的方式拿下伊哈洛

北京时间2月14日，尼日利亚国脚前锋伊哈洛正式宣布加盟上海绿地申花。上赛季伊哈洛是长春亚泰的绝对主力前锋，身披9号战袍的他以21球的成绩夺得了2018赛季中超银靴。

官方公告如下：

上海绿地申花足球俱乐部与长春亚泰足球俱乐部达成转会协议，尼日利亚前锋奥迪昂-伊哈洛(Odion Ighalo)正式加盟上海绿地申花。

奥迪昂-伊哈洛1989年6月16日出生于尼日利亚拉各斯，身高183cm，体重80kg，司职前锋。

伊哈洛职业生涯起步于挪威奥斯陆闪电俱乐部，随后辗转意甲、西甲、英超，曾先后效力乌迪内斯、格拉纳达、沃特福德等俱乐部。2014/15赛季，伊哈洛35场比赛打入20球帮助当时位于英冠的沃特福德冲上英超。第二年在时任主帅、现申花主帅弗洛雷斯的带领下，沃特福德凭借伊哈洛37场16球的优异表现保级成功，并杀入英格兰足总杯半决赛。2017年，伊哈洛登陆中超联赛加盟长春亚泰，两个赛季出场55场打入36球。2018年俄罗斯世界杯，伊哈洛代表尼日利亚出战了全部3场小组赛。

伊哈洛的加盟将有效增强申花的前场攻击力，丰富进攻手段。凭借两个赛季的中超经验以及和现任主帅弗洛雷斯的共事经历，相信伊哈洛将会以最快速度融入球队。期待着他在即将开始的新赛季，代表申花披荆斩棘，帮助球队取得更多的胜利。

长春亚泰2017年初以2000万英镑的转会费伊哈洛从沃特福德带到长春。由于登巴-巴因家庭原因突然提出解约要求，马丁斯合同到期离队，申花不得不引进一名新的外援来填补球员的空缺。据消息称，由于足协已经公布了“四大帽”政策，为了促成转会，上海申花最终以中方球员代替部分转会费的方式拿下伊哈洛。在今日早些时候上海绿地申花队官宣李晓明、徐骁将加盟长春亚泰。