官宣 马竞2000万英镑签下热刺后卫特里皮尔

这位英格兰国脚将从热刺转会而来并被选为接替老将胡安弗兰出任右后卫。

托特纳姆热刺的英格兰后卫基兰·特里皮尔已经完成了前往马德里竞技的转会，西班牙俱乐部周三证实。

28岁的特里皮尔在万达大都会俱乐部签署了一份为期三年的合同。

马竞为这名球员支付了2000万英镑(合2500万美元)的转会费，由于两家俱乐部谈判的附加条款和奖金，这笔费用未来可能还会上涨。

“马竞和托特纳姆热刺已经就特里皮尔的转会达成协议。”马竞在其官方网站上证实。

这位28岁的英国球员已经与新球队签约了未来三个赛季。

“我们欢迎特里皮尔来到马竞大家庭，并祝他在新家好运。欢迎，基兰！”

床单军团在夏季转会市场上投入了大量资金来加强他们的防守。

随着中后卫迭戈·戈丁加盟国米，马竞迅速引进波尔图的费利佩替代乌拉圭人。

费利佩的巴西队友雷南·罗迪也从帕拉纳塞竞技队加盟，而特里皮尔成为今夏加盟马竞的第三位防守球员；在安东尼·格里兹曼转会巴萨后，马竞也引进了费利克斯和略伦特。

特里皮尔已经被排除在托特纳姆热刺的季前赛巡回阵容之外，因为他即将转会到西班牙首都。

周二，这位右后卫前往马德里接受体检，为热刺的四年时光画上了句号。

他于2015年从伯恩利加盟北伦敦人队，在主教练波切蒂诺的带领下出场超过100次。

在12个月前他还曾代表英格兰国家队参加了世界杯，但在随后的2018-19赛季中状态明显下降。

他糟糕的表现导致他被排除在三狮军团的欧国联阵容之外，同时也让热刺愿意让球员离开。

现在，他将在波切蒂诺的同胞迭戈·西蒙尼的带领下重新振作起来，并接过马竞传奇右后卫胡安弗兰的衣钵。后者于2019年5月离开了马竞。