官宣 马竞2000万英镑签下热刺后卫特里皮尔
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托特纳姆热刺的英格兰后卫基兰·特里皮尔已经完成了前往马德里竞技的转会，西班牙俱乐部周三证实。
28岁的特里皮尔在万达大都会俱乐部签署了一份为期三年的合同。
马竞为这名球员支付了2000万英镑(合2500万美元)的转会费，由于两家俱乐部谈判的附加条款和奖金，这笔费用未来可能还会上涨。
“马竞和托特纳姆热刺已经就特里皮尔的转会达成协议。”马竞在其官方网站上证实。
这位28岁的英国球员已经与新球队签约了未来三个赛季。
“我们欢迎特里皮尔来到马竞大家庭，并祝他在新家好运。欢迎，基兰！”
床单军团在夏季转会市场上投入了大量资金来加强他们的防守。
随着中后卫迭戈·戈丁加盟国米，马竞迅速引进波尔图的费利佩替代乌拉圭人。
费利佩的巴西队友雷南·罗迪也从帕拉纳塞竞技队加盟，而特里皮尔成为今夏加盟马竞的第三位防守球员；在安东尼·格里兹曼转会巴萨后，马竞也引进了费利克斯和略伦特。
特里皮尔已经被排除在托特纳姆热刺的季前赛巡回阵容之外，因为他即将转会到西班牙首都。
周二，这位右后卫前往马德里接受体检，为热刺的四年时光画上了句号。
他于2015年从伯恩利加盟北伦敦人队，在主教练波切蒂诺的带领下出场超过100次。
在12个月前他还曾代表英格兰国家队参加了世界杯，但在随后的2018-19赛季中状态明显下降。
他糟糕的表现导致他被排除在三狮军团的欧国联阵容之外，同时也让热刺愿意让球员离开。
现在，他将在波切蒂诺的同胞迭戈·西蒙尼的带领下重新振作起来，并接过马竞传奇右后卫胡安弗兰的衣钵。后者于2019年5月离开了马竞。