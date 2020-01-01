官宣 热刺2500万英镑从埃因霍温签下贝尔温

热刺已经完成了他们在一月转会窗口的第二笔重要签约，一名高水平的荷兰边锋也加入了他们的行列。

托特纳姆热刺已经完成了与埃因霍温队的贝尔温的签约，据报道，这名球员的转会费为2500万英镑(约合3300万美元)，外加附加费用，合同将至2025年到期。

贝尔温于本周初抵达伦敦北部接受体检，此前他被允许缺席埃因霍温一线队的训练。

这位22岁的球员也错过了周日PSV 1-1战平特温特的比赛，这一决定导致他被批评试图强行转会到英超。

贝尔温公开否认有任何不当行为，而荷甲球队的主教练法贝尔后来证实这是一个被认可的决定。

这位荷兰国脚本赛季为埃因霍温队出场16次，攻入5球，10次助攻，同时在欧冠小组赛中也有出色表现。

贝尔温上个赛季在埃因霍温1-2输给托特纳姆的欧冠赛事中上场，现在他将负责帮助穆里尼奥的球员们再次进入下一阶段。

这名前锋在8月份与埃因霍温签了一份4年的新合同，俱乐部希望他能在熟悉的环境中继续发展。

然而，英超联赛的诱惑被证明是不容忽视的，他已经成为热刺冬季转会窗口的第二名新成员。

在加盟国米后，贝尔温将继承埃里克森的23号球衣，热刺在周三上午确认了这一转会：“我们很高兴地宣布从埃因霍温队签下贝尔温。”

“史蒂文和俱乐部签了一份到2025年的合同，他将穿23号球衣。”

本菲卡中场费尔南德斯本月早些时候以18个月的租借合同加盟了俱乐部，同时北伦敦人也证实了他们已经激活了签下吉奥瓦尼·洛·塞尔索的可能性。

与此同时，在周日热刺主场迎战英超冠军曼城的比赛中，贝尔温可能会上演他的处子秀。

穆里尼奥的球员目前在积分榜上排名第六，比排名第四的切尔西少了6分，他们的目标是连续5个赛季获得欧冠资格，因此他们几乎没有犯错的余地。

在与曼城的比赛后，冬季假期将在英超联赛中开始生效，但是由于2月5日足总杯第四轮与南安普顿重赛，热刺将比他们的对手有更少的休息时间。