官宣 曼联成功延长伊哈洛租借至明年一月

从申花租借而来的前锋伊哈洛已经同意延长他目前的合同，这将使他在老特拉福德效力至2021年一月底。

曼联已经确认将伊哈洛的租借合同延长半年，这位尼日利亚国脚将在老特拉福德效力至至少2021年1月份。

红魔在一月转会期的最后一天以租借的形式签下了这位上海申花前锋，以顶替背部受伤的年轻前锋马库斯·拉什福德。

这位尼日利亚人曾效力于英超球队沃特福德，在英超进入停摆之前，他在3次首发中攻入了4粒进球。

其他球队

曼联与上海申花的谈判已经进行了一段时间，这家中超老牌豪门起初并不同意延长租约，他们更想让这位尼日利亚前锋在中超正式开启时回归球队。

不过经过几周的艰难谈判，曼联最终与上海申花达成了新协议，让伊哈洛能够继续为红魔效力至2021年1月底。

曼联已经向申花支付了最初5个月的租借费，据悉中国方面还将从红魔那里得到另一笔租借费用。

从目前的情况来看，曼联并没有打算永久签下这位30岁的锋线老将，不过索尔斯克亚希望至少能在赛季结束之前一直留住他。

“这对他来说是一个梦想，希望他能和我们一起拿到一座冠军奖杯。”索尔斯克亚告诉MUTV。

英超联赛将于6月17日重新开始，索尔斯克亚将拥有一支完全健康的阵容，拉什福德和博格巴都已经完全从伤病中恢复。

伊哈洛的租借延长意味着在前场和中场都会有更残酷的竞争，而这正是索尔斯克亚希望看到的。

“每一位球员看起来都很有精神，心情也很不错，我们一直在进行分组练习，四人一组或者五人一组，他们都表现得很棒，截至目前，球队的一切都很棒。”索尔斯克亚告诉MUTV关于球员们回归训练的一些情况。