官宣 尘埃落定 德赫亚与曼联续约4年 直至2023

西班牙门将已经承诺与红魔续约，这将使他至少在老特拉福德呆到2023年夏天。

大卫·德赫亚与曼联签订了一份四年的新合同，结束了他未来的不确定性。

西班牙人在老特拉福德的新合同包括了延长12个月的选项，直到2024年夏天。

这名28岁的球员延长在英格兰的停留的打算已经有一段时间了，但是官方没有给出任何消息。

曼联现在很高兴地宣布，他们四次获得年度最佳球员的球员已经完成签约，并结束了关于他可能成为自由球员市场的猜测。

自2011年起就效力于红魔的德赫亚在红魔官方网站上说：“能在这家伟大的俱乐部呆上8年是我的荣幸，能有机会在曼联继续我的职业生涯是我的荣幸。”

“自从我来到这里，我从来没有想过我会为俱乐部踢350场以上的比赛。现在我的未来是确定的，我想做的就是帮助这支球队实现我所相信的，我们可以一起再次赢得奖杯。”

“作为一线队的一名老队员，我希望尽我所能支持和带领年轻球员，让他们知道在这里踢球意味着什么。”

“我仍然觉得我在俱乐部还有很多事情要做，我真的相信曼联可以在俱乐部成功传统的基础上再接再厉，并回报我们球迷的支持。”

“我决心继续报答球迷们在我的美好时光和糟糕时刻时对我的照顾。”

索尔斯克亚在看到他的头号门将将长期留在俱乐部后补充道：“我很高兴大卫将长期留在俱乐部。”

“最近几年，大卫证明了自己是世界上最好的球员，也是我们计划的重要组成部分。大卫是一个了不起的人，他出色的素质为我们的防守提供了完美的基础。”

“在这里的这段时间里，大卫真正理解了为曼联踢球的价值，现在他代表了你对门将的一切要求。”

“作为一名球员，他仍然有着巨大的决心，渴望获得更多。我们都期待着在未来几年里共同努力实现这些雄心壮志。”

在他效力曼联期间，德赫亚出场367次。

他是少数几个还在俱乐部的名单上享受过英超冠军的球员之一，同时他也经历了足总杯，联赛杯，社区盾和欧罗巴联赛的成功。