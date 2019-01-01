官宣：马塔与曼联续约至2021年

西班牙人的合同将在六月底到期，但是他已经把未来两年和这家英超俱乐部再次联系在了一起。

曼联已经证实，攻击型中场胡安·马塔已经与俱乐部签署了一份新合同，他将在2021年之前待在老特拉福德，并有可能再续约一年。

这名31岁的球员在红魔经历了一个动荡的赛季之后，正朝着自由球员的方向前进，而在索尔斯克亚的指导下，球队正在进行急需的夏季重建。

保罗·博格巴最近透露，他已经准备好迎接新的挑战，但索尔斯克亚不会接受，他本打算围绕这名法国人打造自己的球队，但马塔丰富的经验和冷静的头脑肯定会在一定程度上稳定球队。

在确认了这个好消息后，马塔在曼联官方网站上说：“能够继续代表这个神奇的俱乐部和我们不可思议的球迷，我感到非常荣幸。我在曼联已经五年了，我很自豪能把老特拉福德当作我的家。”

“我期待着和奥莱以及他出色的教练组一起工作；他们对俱乐部的愿景真的很令人兴奋，我很高兴我能成为其中的一员。”

这种感觉和他的挪威教练是相互的，在俱乐部最需要的时候，索尔斯克亚谈到了西班牙人的丰富经验和专业精神。

经理补充道：“胡安是无比专业的球员，也是我共事过的最聪明的球员之一。他是我们年轻球员的榜样。他明白作为一名曼联球员意味着什么，并接受了这家伟大俱乐部的一切。”

“除了他在球场上所带来的一切，我们这里还有一些出色的年轻球员，我知道胡安的丰富经验将帮助他们在未来的赛季中发挥自己的潜力。”

“我很高兴他签下了一份新合同，因为我知道他的天赋和心态对球队来说是无价的。”

随着安德·埃雷拉确认离开俱乐部——很可能去巴黎圣日耳曼——马塔可能会在新赛季中扮演一个更重要的角色，以1500万英镑的价格从斯旺西新签约的丹尼尔·詹姆斯也将在新赛季中成为重要的一员。