官宣：阿森纳主席奇普斯·凯瑟克爵士正式退休

这位80岁的老人表示，早在新型冠状病毒危机爆发之前，他就已经向俱乐部高层提交了辞职申请。

阿森纳官方宣布奇普斯·凯瑟克爵士已经从俱乐部主席的职位上退休。

这位80岁的“老将”——全名是约翰·奇彭德尔·林德利·凯瑟克爵士——从2005年起就一直担任阿森纳董事会成员，而他成为阿森纳主席也已经有7年时间。

枪手的董事会将由斯坦·克伦克，乔希·克伦克，菲利普·哈里斯爵士以及肯·弗莱尔组成。

其他球队

凯瑟克表示:“成为这个伟大的足球俱乐部的主席是一种荣誉。阿森纳在我的生命中一直占有特殊的位置，将来也会如此。”

“在我们经历这次全球健康危机之前，我就已经向董事会明确了，我在本赛季结束时退役的计划。”

“俱乐部在斯坦和乔希，董事会和执行团队的执掌下很安全，我知道阿森纳会在这种情况下强势崛起，我和我们在世界各地的所有球迷一样，期待着看到球队尽快恢复正常。”

作为阿森纳的终身球迷，凯瑟克自从加入董事会后就没有看到他的球队赢得过英超冠军，但是他们自2005年以来已经四次赢得了足总杯冠军。

斯坦·克洛克和乔西·克洛克表示:“我们非常感谢奇普斯爵士在过去15年里作为董事会成员和主席为阿森纳俱乐部所做的一切。”

“他拥有丰富的商业知识和经验，再加上他对阿森纳的热爱，使他成为了一位完美主席。和他一起工作是一种荣幸，当他回到酋长球场观看比赛时，他将永远是一个非常受欢迎的访客。”

“在这个艰难的时刻，我们最关心的是我们的员工和球员的健康和幸福，这也是我们的意图，以确保阿森纳足球俱乐部在这场危机中处于强势地位。这就是我们每天都在做的事情。”

阿森纳得到了他们的一位前球星的支持，他认为枪手能够从新型冠状病毒疫情下强势反弹。

保罗·莫森表示他相信阿森纳在米克尔·阿尔特塔的带领下，将会拿出不错的表现，但他也认为，西班牙人应该专注于提高现有球员的能力，而不是热衷于引援。

“阿森纳需要对现有球员进行大规模的改革，而不是让球员不断进进出出。”

“人们对阿森纳的期望可能不会像几个月前那么高。我想阿尔特塔现在将拥有大量的时间来建造球队。他很年轻，他很有激情，他会想和更年轻的球员一起工作。”

“他不是穆里尼奥，也不是瓜迪奥拉，我会叫他们老虎伍兹和罗里·麦克罗伊斯，这两人是足球界的老虎伍兹，他们只需要处理一些主要问题而不是处理细节，而阿尔特塔是那种可能会与能力较低球员从头开始一起工作的教练。”