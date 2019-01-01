官宣：阿尔德维尔德与热刺续约至2023年

这名30岁的比利时国脚曾与离开俱乐部的传闻联系在一起，但他已经承诺继续效力北伦敦俱乐部。

托特纳姆热刺后卫托比·阿尔德维尔德与俱乐部签订了一份新合同，他将在这家北伦敦俱乐部效力到2023年。

随着热刺最近几周在穆里尼奥的带领下有所进步，这位30岁的比利时国脚已经向俱乐部承诺了他的未来。

阿尔德维尔德本赛季已经参加了20场比赛，热刺目前在英超联赛中排名第五，离第四名只有3分的差距。

阿尔德维尔德自2015年从西甲豪门马德里竞技加盟以来一直是一名非常成功的签约者，但人们普遍认为他将在不久的将来离开俱乐部。

最近被解雇的波切蒂诺首次与他签约，之前的合同将于本赛季末到期。

“我非常非常高兴，”阿尔德维尔德在俱乐部网站上说。“没有语言可以描述它。”

“在热刺再呆几年，我想这是我最快乐的地方。我很荣幸为这家俱乐部效力，我只是在几个赛季后让俱乐部更上一层楼的一份子。”

“从时有时无的欧冠，到最后进入欧冠决赛……所以我认为这只是一个开始。一件大事，一件非常激动人心的事。”

“如果你快乐，享受生活，时间会过得很快！足球和我，我的家人在这里很快乐。我很幸运能从一开始就与球迷和俱乐部保持良好的联系。”

“人们都知道我的历史，当然我曾为阿贾克斯效力，我很尊重这家俱乐部，但现在我是热刺的球员，我无法想象自己会为另一支球队效力。”

“我很爱热刺俱乐部，我认为这份爱是双向的。我爱俱乐部，爱球迷，爱一切；体育场，就像我在做梦一样。一开始，当我来到这里，他们很好地接受了我，就像朋友一样。”

“如果你没有一个很好的团队，你就不能做我们过去几年所做的事情。现在我们从年轻球员成长为更成熟的球员了，现在是时候做得更好了。”

阿尔德维尔德曾与曼联、皇家马德里和巴黎圣日耳曼联系在一起，但现在看来他觉得在熟悉的环境中很开心。

穆里尼奥此前曾表示，他不会依赖那些不可能长期留在俱乐部的球员——维尔通亨和克里斯蒂安·埃里克森的合同将在2020年到期。