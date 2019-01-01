官宣：达成3800万协议 胡梅尔斯重回多特

这位德国国脚在为德甲冠军效力了三个赛季后，将回到伊杜纳公园球场。

多特蒙德证实，他们已经达成协议，将重新签下拜仁慕尼黑后卫马茨·胡梅尔斯。

2016年，胡梅尔斯离开多特蒙德加盟拜仁，此前他在伊杜那公园效力了8年，并将自己打造成世界上最好的中后卫之一。

他继续享受着在巴伐利亚的成功，赢得了三次德甲冠军，但是现在他将以3800万欧元(3380万英镑/ 4250万美元)的价格回到多特蒙德。

这位德国后卫上赛季获得了他的第五个德国联赛冠军，拜仁从糟糕的开局中恢复过来，以两分的优势战胜多特蒙德。

这位30岁的中卫还在拜仁3-0击败莱比锡的决赛中赢得了他的第二个德国杯的冠军，但对于这位中卫来说，这远非一个简单的赛季。

在上赛季拜仁的联赛中，胡梅尔斯只首发了一半多一点的时间，他在好几场比赛中都失去了首发的位置，甚至还因为他在后场表现不佳而饱受批评。

在11月2-3负于多特蒙德后，他的言论也受到了严厉的批评，这名后卫声称他的视力模糊，在备战比赛时感到不适。胡梅尔斯在下半场被替换下场。

在他为多特蒙德效力的第一个赛季，胡梅尔斯帮助克洛普的球队在2010-11赛季和2011-12赛季蝉联德甲冠军，同时也在2013年输给了未来东家拜仁的冠军联赛中担任绝对主力。

主教练法夫尔在这个月里比拜仁主帅科瓦奇要忙得多，而胡梅尔斯的签约表明了俱乐部再次推翻他们的劲敌在联赛主导的渴望。

多特蒙德已经引进了朱利安·勃兰特、索尔根·阿扎尔和尼科·舒尔茨，今夏他们的转会引援名单还将加上胡梅尔斯。

今年早些时候，德国队主教练勒夫告诉胡梅尔斯，他不会在国家队的未来计划中出现。但在俱乐部层面，下个赛季，胡梅尔斯肯定会重新成为博波罗西亚的首选中后卫。

考虑到曾加盟过拜仁，这名后卫可能会受到一些敌意，但他肯定不是第一个做出这一决定的人，罗伯特·莱万多夫斯基和马里奥·格策近年来也做出过这一决定。

然而，胡梅尔斯似乎已经准备好学习格策返回多特蒙德。