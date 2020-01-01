官宣：莫拉塔正式离开马德里竞技 租借回归尤文图斯

这位西班牙前锋以一年租借的形式回到了尤文图斯，斑马军团可以在明夏选择续租一年或者直接买断。

阿尔瓦罗·莫拉塔以租借的形式离开马德里竞技，再次加盟了尤文图斯，初始租借时间为一赛季。

这名西班牙国脚目前以抵达了都灵城，准备开启自己尤文图斯职业生涯的第二个赛季，不过在2020-21赛季结束后，他可能会被斑马军团续租一年。

根据尤文图斯发布的公告，作为交易的一部分，尤文图斯将为本赛季的租借支付1000万欧元的费用，如果他们想再续租莫拉塔一年，将再支付1000万欧元。与此同时，斑马军团还可以选择支付4500万欧元将其买断，让莫拉塔在度过第一个赛季以后以永久转会的形式正式成为意甲霸主的一员。

其他球队

如果尤文决定延长租借，但又想永久签下莫拉塔，他们将不得不向马竞支付3500万欧元，这意味着无论何时将这笔租借交易变成永久转会，安德里亚·皮尔洛的球队都必须花费5500万欧元。

对这一转会，马竞和尤文图斯都发布了自己的声明。

马竞官方表示：我们在此宣布，阿尔瓦罗·莫拉塔将在20/21赛季以租借的形式加盟尤文图斯足球俱乐部。

你说：“在马竞踢球是我生命中所经历过的最美好的事情之一。”

你说：“在我心里，马竞球迷永远占有一席之地。”

你说：“我依然也一直会是马德里竞技的会员。”

感谢那些难忘的夜晚，红与白交织而成的美丽记忆，感谢你愿意付出真心，感谢曾经有过你—阿尔瓦罗.莫拉塔。

最后的祝福始终是要给那些人—他们知道我不完美却还愿意爱着我。

祝愿你在职业生涯的新阶段一切顺利。

尤文图斯官方则表示：莫拉塔回归尤文图斯！

27岁的西班牙前锋阿尔瓦罗·莫拉塔由马德里竞技正式租借加盟尤文图斯。本赛季，他将作为斑马军团的一员征战，双方所签合同包含1年延长选项，以及买断条款。

莫拉塔曾在2014年夏天加入球队。在首次为尤文效力的两个赛季中，他共出场93次，直接参与制造了43粒进球（进球27，助攻16），成为同期制造进球最多的尤文球员之一。

莫拉塔，欢迎回归！