官宣：莫拉塔减薪租借加盟马德里竞技18个月

这名26岁的球员结束了在伦敦的艰难时光，回到了他年轻时效力了四年的俱乐部。

莫拉塔已经完成了从切尔西租借到马德里竞技长达18个月的交易，租借结束时另外还有可供买断的相关条款。

够力足球透露，26岁的球员已于上周与西甲球队方面达成个人条款：球员接受从目前每周12万英镑的工资减薪，而马竞则拥有激活买断选项的选择权。

马竞已经确认这名西班牙国脚已经完成了体检，并将在本赛季剩余时间以及2019- 2020赛季的整个赛季为球队效力。

“我很高兴也很自豪来到这里。我迫不及待地想开始训练，见到我的新队友，然后上场比赛。”

尽管他的职业生涯是在同城对手皇家马德里取得突破的，但莫拉塔作为青训球员曾在马德里竞技踢了四年球。

在效力皇马两段时间之间，莫拉塔在尤文图斯度过了一段令人印象深刻的时期，随后又在2017年加盟切尔西，在英超赛场上享受了一个美好开端，在英超的处子赛季的上半段中打入10球。

这位前锋很快就开始与伤病和糟糕的状态作斗争，然而，在2017-18赛季剩下的时间里，他只进了一次球。

从那不勒斯来到蓝桥后，萨里选择留下莫拉塔，但这名西班牙国脚本赛季再次陷入困境，在16场英超联赛中攻入5球。他在斯坦福桥的日子似乎要结束了。而上周切尔西刚刚完成了租借阿根廷前锋冈萨洛·伊瓜因的相关手续。

莫拉塔回到马竞的消息在俱乐部的球迷中激起了一些愤怒，他们在最近战胜赫塔菲的比赛中表达了他们的不满。

然而，当莫拉塔周末抵达马德里完成他的转会时，他并没有为自己在皇马的历史道歉。

“人们有自己的想法是很正常的，我知道我能做什么。”他说。

“我是从马竞青训开始踢球的。那些知道我从哪里来的人，他们知道我的历史和这对我意味着什么。过去的就让它过去吧，我为此感到骄傲。”

莫拉塔为切尔西一共出场72次，打入24球。