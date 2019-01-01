官宣：米兰3500万欧元签下里尔前锋莱奥

这名20岁的球员在法甲的里尔效力了一个赛季就取代了红黑军团帕特里克·库特罗内的位置。

据报道，AC米兰以3500万欧元(3200万英镑/ 3900万美元)的价格从里尔签下了拉斐尔·莱奥。

这位20岁的前锋也可以打边锋，在周三抵达意大利接受体之后，与意甲球队签署了一份5年的合同。

红黑军团已经和这名葡萄牙U21国脚联系了几周，有报道称他们将把迪亚洛作为交易的一部分送到法国，但是这名19岁的中后卫没有被包括在这笔交易内。

作为利物浦青训体系的产物，莱奥去年8月加盟里尔，并在2018-19赛季的26场比赛中攻入8球，帮助球队最终在法甲联赛中排名第二。

他取代了本周以2000万英镑(2400万美元)加盟狼队的帕特里克·库特罗内，成为继西奥·埃尔南德斯和拉德·克鲁尼奇加盟圣西罗后米兰的第三个签约球员，也是目前转会窗口中最贵的球员。

同时，他们还在努力签下23岁的弗拉门戈后卫里奥·杜阿尔特，巴西国家队主教练豪尔赫·热苏斯证实双方已经达成协议。

“我相信杜阿尔特会成为米兰的一员，一切都已经完成了，”他在周日3-2击败博塔福戈后说。“他正在为移居欧洲做准备。我祝他一切顺利。”

当米兰忙着给阵容增加新球员的时候，他们也和伊格纳齐奥·阿巴特、克里斯蒂安·萨帕塔和里卡尔多·蒙托利沃挥手告别，他们的合同在今年夏天到期。

从主教练加图索5月份的离开开始，桑普多利亚主帅詹保罗成为了他们的新任教练。

在此之前，前红黑军团队长马尔蒂尼被任命为技术总监，博班被任命为足球总监。

米兰下个赛季的目标是从上赛季意大利联赛第五名的基础上有所提高。

尽管占据了欧罗巴联赛的席位，但由于违反了欧足联的财务公平规则，该俱乐部在2019- 2020年接受了欧洲大陆赛事的停赛处罚，从而罗马取而代之。