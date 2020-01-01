官宣：科拉罗夫与罗马续约至2021年

这位34岁的左后卫原本将在夏天成为自由球员,但罗马已经采取措施让他继续留在球队。

科拉罗夫已经同意与罗马续约，这名后卫将在2020 - 21赛季结束前一直留在球队。

经验唠叨的塞尔维亚国脚原本将在6月成为自由球员,但是现在看来将在奥林匹克球场度过第四个赛季。

现年34岁的科拉罗夫于2017年7月以500万欧元(400万英镑/ 600万美元)的价格从曼城转会至罗马，他在伊提哈德效力期间曾两次获得英超联赛冠军、两次联赛杯冠军和足总杯冠军。

他在各项赛事中为罗马出场113次，在这段时间里打进了令人印象深刻的17个进球并贡献18次助攻，同时他也在本赛季的18场意甲比赛中首发。

“我想感谢俱乐部与我续约，这对我来说意义重大，”科拉罗夫周二在俱乐部宣布新合同达成后表示。

“即使是现在，我也把它视为另一个起点。我打算继续改进和发展，为俱乐部的成长做出贡献。”

“我想继续进步——身体上，技术上，我的射门……一切。在我这个年龄，健康是关键，我感觉很好。我相信我仍然可以每天进步一点点。”

“我和很多教练合作过，我这么说并不是因为他现在在这里：丰塞卡是一个可以在这里做得很好的教练，我希望和他一起赢得一些东西。”

“我们很高兴能够宣布续约。”俱乐部首席执行官基多·费恩加补充说。

“亚历山大一直都是一个完美的职业球员，无论是场内还是场外。通过这次续约，我们可以继续期待这种贡献。”

这名任意球高手上赛季打进8粒联赛进球，在2019- 2020赛季又打进5球。

这位左后卫在罗马周日主场0 - 2输给了都灵的比赛中踢满了90分钟，结果丰塞卡的球队排在了积分榜第四位。

主教练当然希望在下一个主场的胜利中恢复状态，但是由于意甲冠军尤文图斯将在周日客场挑战他们，如果想要从萨里的球队中拿分的话，他们的准备工作必须是完美的。