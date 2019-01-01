官宣：比埃拉租借至拉斯帕尔马斯 将战西乙

经北京中赫国安足球俱乐部与西班牙拉斯帕尔马斯俱乐部协商，北京中赫国安足球俱乐部外援比埃拉租借至拉斯帕尔马斯俱乐部，租借期至2019年12月31日。

自从国安在夏季转会窗口撤销比埃拉报名之后，国安外援的去向就成为了球迷们关注的焦点。今天，西乙球队拉斯帕尔马斯终于官方宣布了比埃拉的加盟。国安方面也对外宣布将比埃拉租借回老东家拉斯帕尓马斯，租借期至2019年12月31日。

在传出比埃拉将以租借身份加盟拉斯帕尓马斯之初，外界便对此产生争论。由于比埃拉在此前中超联赛中造成肋骨骨折的伤病并未痊愈，有评论担心比埃拉的租借会影响其身体的正常恢复，从而导致竞技状态受影响。对此异议，国安方面也表示，本次租借比埃拉是否能够进行对抗性训练和上场比赛，必须要经过北京中赫国安俱乐部队医对其康复情况进行判断。

国安俱乐部官方公告如下：

公告丨比埃拉租借至拉斯帕尔马斯



经北京中赫国安足球俱乐部与西班牙拉斯帕尔马斯俱乐部协商，北京中赫国安足球俱乐部外援比埃拉租借至拉斯帕尔马斯俱乐部，租借期至2019年12月31日。



此前比埃拉在中超联赛中受伤导致肋骨骨折，经队医确诊其康复期为10-12周，将缺席本赛季剩余的大部分联赛。因此俱乐部在二次转会时，暂时为比埃拉取消报名。本次租借至拉斯帕尔马斯俱乐部，是为了帮助比埃拉在伤愈后通过高质量训练和比赛恢复并保持竞技状态。



上周俱乐部队医检查比埃拉康复状况后，判断其还需要4-5周进行康复。本次租借至拉斯帕尔马斯俱乐部后，需经北京中赫国安俱乐部队医对比埃拉的康复情况检查认可，比埃拉才可参加对抗性训练和比赛。



本次租借期截至2019年12月31日，租借结束后比埃拉将回归北京中赫国安俱乐部，并参与球队冬训备战。