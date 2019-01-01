官宣：欧洲杯冠军成员与狼队完成续约

葡萄牙中场若奥穆蒂尼奥与俱乐部续下新约，他的新合同将在2022年到期。

33岁的葡萄牙人在2018年夏天，从摩纳哥转会加盟了当年升入英超的狼队，他目前已经为俱乐部出场66次，在周六2-1战胜伯恩茅斯的比赛中还收获了一粒进球。

续约后，穆蒂尼奥接受了俱乐部官网的采访，他说道：“做出这个决定非常容易，我在这里感觉良好。”

“这是一家很大的俱乐部，他们希望做到一些伟大的事，我也希望能够尽我所能来帮助球队。”

“我们上个赛季完成了杰出的工作，而这个赛季我们希望做得更好。”

“这是我们要做的事，而我也会100%投入来帮助俱乐部取得进步。”

“我感觉非常好，今天我们赢得了比赛，这是一场很重要的胜利，并且我签下了一份新约。”

“我很高兴今天能够帮助球队，我希望在未来的一年，两年，三年都能够发挥作用。”

穆蒂尼奥是在里斯本竞技开始自己的职业生涯的，在登陆英伦赛场前，他还曾效力于波尔多和摩纳哥。

目前这位中场已经为葡萄牙国家队出场超过100次，并且跟随葡萄牙夺取了2016年欧洲杯冠军。

狼队体育主管凯文-塞维尔（Kevin Thelwell）对这次续约感到非常满意，他表示：“这是一个超棒的新闻。他在这里的这段时间，所有人都能看出他是一位顶级球员。”

“他在赛场上拥有顶级表现，赛场下也展现出了顶级的职业素养。他的精神属性也很令人赞叹，他给俱乐部的每个人都留下了深刻印象。”