官宣：曼联900万英镑签下摩纳哥神童梅布里

红魔宣布了他们23岁以下和18岁以下梯队的一系列新签约，其中包括法国青年国脚。

曼联已经确认了摩纳哥球星汉尼拔·梅布里的到来，他是将在俱乐部青训营继续发展的几名年轻天才之一。

16岁的梅布里因为在欧洲青年冠军联赛中在摩纳哥队的表现而声名鹊起。

他曾代表法国参加16岁以下青年队的比赛，将来还可能因为他父亲的关系有资格代表突尼斯参赛。

但在与公国俱乐部的负责人闹翻之后，他将在曼联继续他的职业生涯。据报道，曼联将为这名少年支付900万英镑(1080万美元)的转会费。

“曼联已经和摩纳哥达成了一项协议，如果国际足联批准的话，汉尼拔·梅布里将加入俱乐部。”红魔在俱乐部官方网站上的一份声明中表示。

“这名16岁的中场球员在法甲俱乐部有青年欧冠联赛的效力经验，同时也是法国青年队的一员。”

这名球员的父亲此前曾向一家法国媒体表示，他与摩纳哥的关系已经破裂，自今年初以来一直在寻找出路。

“一些不好的事情发生了。”罗福提·梅布里在一月份向《巴黎人报》解释道。

“对我们家来说，生活非常艰难。这是一个真正的打击，一个创伤。错误已经铸成了。”

“从那以后，我认为俱乐部和我们家庭之间的信任关系被破坏了。一些东西被破坏了。在如此缺乏信任的情况下，很难继续与他们合作。”

除了梅布里，曼联还借此机会公布了一大批有望在本赛季加入俱乐部青年队的球员。

“尼尔·伍德的阵容里新增了两名球员，保罗·伍尔斯顿和卢卡·埃尔科拉尼，已经与23岁以下球队签订了新的合同，继续他们的发展。”曼联证实。

伍尔斯顿，前纽卡斯尔联队门将，上个赛季出现在英乙的最后两场比赛中出场，而中后卫埃尔科拉尼自2016年以来一直在这家俱乐部。

“在18岁以下的梯队，现在已经收到了三份新加入的国际许可申请。”

“Johan Guadagno是来自瑞典IF Brommapojkarna的16岁门将，而前锋Dillon Hoogewerf和Mateo Mejia也一起加入了。”

荷兰U16国家队前锋胡格沃夫从阿贾克斯转会而来，而Mejia之前效力于西班牙萨拉戈萨。

“与此同时，在转会曼联完成之前，Bjorn Hardley是另一名正在等待国际许可的球员。这位16岁的荷兰后卫之前效力于NAC Breda。”