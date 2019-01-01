官宣：曼联5000万镑签下万-比萨卡！

21岁的右后卫万-比萨卡在水晶宫经过一个突破的赛季后与曼联签下五年合约。

曼联以5000万英镑(6300万美元)的价格签下了水晶宫后卫阿隆·万-比萨卡。

这位英格兰u21国脚在意大利举行的欧洲u21锦标赛上失利后，于周四在曼联的卡灵顿训练中心接受了体检。

现在俱乐部宣布他们已经签下了这名备受好评的21岁球员，这是继詹姆斯从斯旺西城转会到老特拉福德后的第二笔夏季转会。

曼联和水晶宫就转会费的具体细节进行了长期而艰难的谈判，2015年威尔弗里德·扎哈从老特拉福德转会到塞尔赫斯特公园时的出售条款成为争论的焦点，水晶宫希望取消25%的转会分成，以换取万-比萨卡的离开。

但双方最终敲定了一笔4500万英镑的初始转会费，外加500万镑的浮动条款。

曼联主帅索尔斯克亚在谈到万-比萨卡时说:“阿隆是英超最好的后卫之一。他有适合为曼联踢球的职业道德、天赋和心态，他完全符合我们想要引进的球员类型，来帮助我们提高和继续前进。阿隆是一个年轻、渴望学习的球员，这在他这个年龄是很重要的。我很高兴他与我们签约，我们期待着他目前为止的巨大发展。”

万-比萨卡补充道:“这是一种难以置信的感觉，我很荣幸能自称为曼联球员，我知道只有少数球员有这样的特权。我迫不及待地想要融入球队。在欧青赛后，我将有一个短暂的休息，但我期待着与教练和我的新队友们一起开始季前训练。”

由于他刚刚结束了他的2018-19赛季，现在还没有决定这位年轻球员什么时候加入曼联进行季前训练。曼联的一线队阵容将于周一重新集合，并将于下周飞往澳大利亚开始他们的夏季之旅。