官宣：摩纳哥租借莱斯特城斯里曼尼整个赛季

这名阿尔及利亚国脚很难进入皇权球场一线队的名单，被认为是布兰登·罗杰斯计划外的球员。

莱斯特城已经确认了斯里曼尼租借去到摩纳哥整个赛季的决定，如果这位射手在法甲表现出色的话，他们还可以买断他。

阿尔及利亚国脚在2016年以5年的合同从葡萄牙体育转会来到了皇权球场，但一直无法成功立足。

这位31岁的球员在莱斯特取得了令人难忘的英超胜利后加盟的球队。

在他的处子赛季里，在各项比赛中只进了8球，随后在过去的两年里，他被租借去到了纽卡斯尔和费内巴赫。

而摩纳哥在过去的12个月里也在苦苦挣扎，从2017-18赛季的第二名滑落到2018-19赛季的保级名单中，在亨利的带领下度过了一段灾难性的时光。

随着前主教练莱昂纳多·雅尔丁的回归，斯里曼尼成为了俱乐部签下的众多引人注目的球员中最新的一员，加入了盖尔森·马丁斯和维萨姆·本·耶德尔的行列，尽管他们在新赛季的首场比赛中继续失利。

他在摩纳哥官方网站上说：“我很高兴能加盟摩纳哥，这是一家旨在争夺冠军和欧洲赛场资格的大俱乐部。”

“我将竭尽全力帮助俱乐部实现目标。”

今年7月，斯里曼尼赢得了非洲国家杯冠军。阿尔及利亚在决赛中击败塞内加尔，斯利马尼作为替补上场。

他曾在2013年被评为阿尔及利亚足球先生，并代表国家队出场63次，比他迄今为止与莱斯特在一起的三个赛季还多出16场比赛。

与此同时，狐狸队在2019- 2020赛季之前也签下了几笔重要的新球员，其中包括来自摩纳哥的蒂勒曼斯和纽卡斯尔前锋佩雷斯。

罗杰斯的球队本赛季还没有取得一场胜利，尽管他们已经与切尔西和狼队打成平局，以强调他们争取联赛前六抱负和资格。