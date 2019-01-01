官宣：拜仁慕尼黑股份公司与其亚太区总裁鲁文·卡斯帕先生续约

拜仁慕尼黑股份公司官方宣布与其亚太区总裁鲁文·卡斯帕先生完成续约

拜仁慕尼黑股份公司与其中国子公司拜仁慕尼黑市场营销（上海）有限公司董事总经理，未来的拜仁慕尼黑亚太区总裁鲁文·卡斯帕先生续约三年至2023年6月30日。自2016年夏天拜仁中国办公室成立以来，卡斯帕领导公司取得了卓越成就。

在过去这三年时间里，拜仁慕尼黑与中国球迷之间建立了高效的沟通网络，拉近了彼此之间的距离，并与许多新的战略合作伙伴携起手来。

（鲁文·卡斯帕出席拜仁球迷之夜）

拜仁中国与众多中国主流媒体开展合作，和五家赞助商签约，同两所大学达成战略合作，就三所在中国的拜仁足球学校，也包括多种形式的足球训练营达成合作伙伴关系。

（拜仁太原足球学校签约仪式）

拜仁启动了与中国教育部校园足球项目、日本以及韩国足协之间的体育合作。在中国社交媒体平台，拜仁慕尼黑拥有超过500万粉丝群体。此外在原有天猫旗舰店的基础上，拜仁近期还开设了在中国还开设了全新的亚太官方商城。

（鲁文·卡斯帕赠孙春兰副总理球衣）

拜仁慕尼黑中国公司希望以过去的成绩作为未来继续发展的强大基础，并在未来将工作重心扩展到亚洲其他国家。

拜仁慕尼黑董事会主席鲁梅尼格表示：“鲁文·卡斯帕是一位绝对顶尖的领导者，他在过去三年多时间的工作非常出色。”拜仁慕尼黑国际化与战略事务董事约尔格·瓦克说道：“我们很高兴能延续、并在此基础上继续扩大这段硕果累累的合作。我们希望通过此次在亚洲范围内的拓展能够与其他战略相关国家展开合作，拉近拜仁慕尼黑和亚洲球迷之间的距离，并因此而获得更多战略合作伙伴。”

（2017年3月，中国办公室正式开张）

“我衷心感谢拜仁慕尼黑董事会给予我的信任，”鲁文·卡斯帕说，“我对新挑战充满期待，坚信我们可以在亚洲其他国家，同样可以建立起拜仁慕尼黑的品牌形象，让我们的球迷与俱乐部联系更加紧密，也为我们的合作伙伴创造更多价值。”

（教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰和鲁文·卡斯帕）