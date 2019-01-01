官宣：奥布拉克与马竞续约直至2023年赛季末

斯洛文尼亚门与俱乐部续约四年，将自己的未来托付给了球队。

马德里竞技门将扬·布拉巴克已经把自己与球队的合同延长到2023年夏天。

这位26岁斯洛文尼亚国脚现在和马竞的合同将持续到他30岁为止。

在本赛季的32场西甲比赛中，他只丢了21球，并帮助他的球队取得了18场联赛零封纪录。

自2014年加盟俱乐部以来，奥布拉克在短短203场比赛中就取得了令人印象深刻的115场零封纪录，并随床单军团赢得了西班牙超级杯、欧联杯和欧洲超级杯。

马竞目前在2018-19赛季的西甲联赛中排名第二，但仍然落后联赛领头羊巴塞罗那9分。

他们拥有本赛季最好的防守，但在积分榜前四名中进球却是最少的，只有47粒。

西蒙尼现在很可能将注意力转向球星格里兹曼的未来——关于法国人可能离开的谣言再次浮出水面。

阿根廷主教练希望留住他的明星球员，以便在下个赛季为奖杯发起更有力的争夺。

他的球队在欧冠和国王杯16强决赛中分别被尤文图斯和赫罗纳淘汰出局。

马竞在欧冠第一回合的主场2-0领先后，被罗纳尔多在都灵上演帽子戏法逆转翻盘；而在国王杯的第一回合客场1-1战平赫罗纳后，马竞却在主场被对手3-3战平，以客场进球的劣势淘汰出局。

后卫卢卡斯·埃尔南德斯已经同意以8000万欧元(7000万英镑/ 9000万美元)的价格在赛季末加盟拜仁慕尼黑，而西蒙尼显然对批准更多大牌球员的离开持谨慎态度。

马竞的下一场比赛是客场挑战埃尔巴的联赛，他们即将进入本赛季的最后六场比赛。

虽然联赛冠军似乎遥不可及，但马竞仍有一些动力，他们希望连续第二个赛季超过仅落后自己的同城对手皇家马德里。

无论下个赛季会发生什么，奥布拉克都很可能是俱乐部所希望取得的成功的关键部分，在球门线上的又一个美好的赛季将进一步巩固他在世界顶级门将中的地位。