官宣：大巴黎3200万欧元从多特蒙德签下迪亚洛

这名后卫在德甲联赛中只踢了一个赛季就从多特蒙德转会离开。

法国队周二宣布，巴黎圣日耳曼已经从多特蒙德签下了迪亚洛。

迪亚洛以3200万欧元(2900万英镑/ 3600万美元)的价格转会到王子公园球场，结束了他在多特蒙德的一个赛季。

这位中后卫在2018-19赛季之前从美因茨加盟多特蒙德，在为俱乐部效力的唯一一个赛季中，在各项赛事里出场38次。

这位23岁的球员已经和俱乐部签订了一份5年的合同，他将回到法国，多特蒙德体育主管迈克尔·佐尔克表示，这名后卫正在寻找新的挑战。

迪亚洛说:“能够加盟像巴黎圣日耳曼这样的豪门俱乐部，我感到非常荣幸。”

“我一直说，巴黎的项目非常吸引人。加入首都俱乐部是我职业生涯中另一个重要的步骤。”

“我决心为我的新俱乐部奉献我的一切，并期待着把我的能力和渴望带到这支以高质量和雄心壮志而闻名的球队。”

这位法国后卫曾经是摩纳哥青训营的一员，现在转会到竞争对手巴黎圣日耳曼，为俱乐部的后防线增添了一些年轻面孔。

迪亚洛在转会德国之前在法甲出场10次，在转会美因茨之前的2014-15赛季和2016-17赛季分别代表摩纳哥出场5次。

科雷尔和金彭贝都是球队中后卫的选择，除了蒂亚戈·席尔瓦之外，所有人的年龄都在26岁以下。

巴黎圣日耳曼还在今年夏天签下了安德·埃雷拉和帕布罗·萨拉比亚，这使得迪亚洛成为继这两名中场球员之后的第三个加盟球员。

法国冠军球队正在经历一个动荡的夏天，头条新闻是内马尔可能离开俱乐部去巴塞罗那。

在错过了季前训练的头几天后，内马尔周一向巴黎报到，开始了新赛季的准备工作。

多特蒙德也已经增加了他们自己的后防线，马茨·胡梅尔斯在2016年去到拜仁后又回到了俱乐部。

在上个赛季落后拜仁获得第二名后，俱乐部也有奥马尔·托普拉克、曼努埃尔·阿坎吉和丹-阿克塞尔·扎加杜作为后防线的选择。