官宣：多特蒙德2000万欧元签下曼联目标哈兰德

这位挪威射手曾经是欧洲最抢手的球员之一，现在他将在德甲挑战自己。

多特蒙德已经从萨尔茨堡红牛队签下了厄林·布鲁特·哈兰德，合同到2024年夏天到期。

据报道，这位与曼联、尤文图斯和RB莱比锡等俱乐部有联系的挪威球星将在1月3日以2000万欧元(合2200万美元)的价格加盟他的新队友。

19岁的哈兰德本赛季在萨尔斯堡的22场比赛中攻入28球，其中包括欧冠小组赛阶段的6场比赛中的8个。

“我和俱乐部的管理层进行了深入的讨论，特别是和汉斯·瓦茨克，迈克尔·佐尔克和主教练法弗尔。”哈兰德告诉多特蒙德的网站。

“从一开始我就有一种感觉，我绝对想要加入这家俱乐部，沿着这条路走下去，在这难以置信的多特蒙德氛围中，在8万多观众面前踢球。我已经迫不及待地想开始了。”

多特蒙德的首席执行官沃茨克同样兴奋地击败了一些顶级俱乐部，签下了哈兰德。

“尽管有很多来自欧洲顶级俱乐部的邀请，哈兰德还是决定加盟多特蒙德，我们已经向他展示了我们的愿景，”他说。“我们的坚持得到了回报。”

体育主管佐尔克补充道:“我们都很期待看到一个有雄心的、有运动天赋的、身体强壮的中锋，他有着清晰的射门本能和令人印象深刻的速度，我们希望他在多特蒙德能进一步发展。”

“19岁的厄尔林当然只是我们所希望的伟大事业的开始。”

哈兰德的加盟无疑会让多特蒙德的球队在联赛冬歇结束后士气大增。

法弗尔的球队落后领头羊莱比锡7分，在经历了上半赛季的不稳定之后，他们暂时排在了第四位。

接下来的三场比赛，他们将分别在奥格斯堡、科隆和柏林联合面对积分榜下半区的对手，这意味着他们有机会在新年之初获得一些动力。

一个俱乐部的所得当然是另一个俱乐部的损失。毫无疑问，萨尔斯堡的球迷将会对他们的球星以如此低的转会费离开感到失望，而这对索尔斯克亚的曼联又是一个打击。

挪威人曾希望在老特拉福德与他的同胞合作，因为他曾在莫尔德与他共事过，而曼联的另一位目标桑乔很可能在新的一年与哈兰德合作，因为多特蒙德不允许他离开。