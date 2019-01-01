官宣：多特蒙德签下巴萨自由球员莫雷 为期五年

这名19岁的后卫表示，在完成从诺坎普到西法伦斯顿的转会后，他将会为多特蒙德提供“很多东西”。

多特蒙德已经从巴塞罗那签下了高水平的年轻球员马蒂欧·莫雷。

这位19岁的右后卫已经与德甲俱乐部签订了一份为期五年的合同，在结束了与巴萨的合同后，他将以自由转会的形式加盟。

据报道称也是尤文图斯和曼城的目标的莫雷在膝盖严重受伤后错过了整个2018-19赛季，但现在已经完全康复，并将参加多特蒙德的季前赛。

“多特蒙德是一家非常注重年轻球员的俱乐部。我有信心，以我个人的能力，我将在未来几年为俱乐部做出很多贡献。”莫雷说。

“我想让自己快速融入我的团队，最重要的是，学习语言。后者肯定会让一切变得更容易！”

莫雷是西班牙U17青年队的一员，他们赢得了欧洲杯，并在2016-17赛季的欧洲青年冠军联赛中随巴塞罗那队夺冠。

多特蒙德体育主管佐尔克说：“莫雷是巴塞罗那青训学院的一名顶级防守天才，他拥有出色的技术素质。”

“我们认为这是一次未来的转会，我们非常期待他成为我们一线队的一员。”

莫雷的到来延续了多特蒙德繁忙的夏季，此前他们已经签下了马茨·胡梅尔斯，尼科·舒尔茨，多根·哈扎德和朱利安·勃兰特。

法弗尔的球队上赛季在德甲联赛中以2分的劣势屈居第二。

与此同时，自从转会窗口开启以来，巴塞罗那已经总共卖出了9名球员，巴尔韦德清除了一些无用的球员，为新签入的球员让出位置。

德容、内托和埃莫森都在这个夏天来到了诺坎普，而马德里竞技的安东尼·格雷兹曼有望在接下来的几天里完成转会巴萨。