官宣：后防中坚林德洛夫与曼联续约直至2024年

这名25岁的球员在索尔斯克亚的带领下成为曼联后防的核心人物，并承诺他的未来至少延长到了2024年。

英超俱乐部证实，维克多·林德洛夫与曼联签订了一份为期五年的新合同。

这位25岁的瑞典国脚已经承诺了他的未来，他的合同将延长到2024年夏天，并有可能再延长一年。

自从2017年从本菲卡加盟曼联以来，他已经为曼联出场74次，自从上赛季索尔斯克亚在老特拉福德执教以来，他给人留下了深刻的印象。

林德洛夫在俱乐部网站上说：“自从我来到曼联，这里就像家一样。在过去的两年里，无论是作为一名球员还是作为一个人，我都有了长足的进步。为此，我感谢俱乐部里的每一个人给予我的帮助和支持。”

“我热爱足球，我现在的目标是帮助球队赢得奖杯，并回报球迷们无与伦比的支持。”

“我知道俱乐部里的每一个人都有同样的愿景，他们会尽一切努力让曼联回到属于它的地方。”

“我还年轻，我知道我可以进一步提高，但在主教练和他的教练组的帮助下，我相信这支伟大的俱乐部只会有美好的未来。”

据报道，曼联以4500万欧元(合4000万英镑/ 5100万美元)的价格从本菲卡签下了林德洛夫，但尽管当时22岁的林德洛夫在各项赛事中出场29次，他在来自克里斯·斯莫林、菲尔·琼斯和埃里克·贝利等人的竞争中难以保持稳定性。

到目前为止，他在索尔斯克亚的统治下已经取得了很大的进步，他有信心和新的防守搭档哈里·马奎尔一起成为一对稳定的首发中后卫。

“维克托已经在这里站稳了脚跟，已经成为我们球队非常重要的一部分。”索尔斯克亚补充道。

“他给球场带来了平静，我可以看到他帮助俱乐部，在这里取得成功的决心。”

“我非常高兴他把自己的未来奉献给了曼联。我们都期待通过共同的努力取得成功，让曼联再次成为我们所熟悉的俱乐部。”

林德洛夫和曼联将在周四晚上重返欧洲赛场，在L组主场迎战哈萨克斯坦冠军阿斯塔纳。

然后他们将在上周末1-0战胜莱斯特的比赛基础上，在周日下午做客西汉姆联。