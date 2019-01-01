官宣：克洛普与利物浦续约直至2024年

这位德国主帅在周五上午与俱乐部签订了一份新合同，从而平息了人们对他在安菲尔德未来的猜测。

尤尔根·克洛普已经签下了一份新合同，这份合同将把他留在利物浦直到2024年。

红军主帅结束了他可能在2022年合同到期后离开俱乐部的猜测，并表示他“不可能考虑”离开。

克洛普的助手彼得·克拉维茨和佩普·林德斯也同意了续约。

利物浦目前在英超联赛中以8分的优势领先，并确保了他们在欧冠16强的席位。下周他们将寻求第一次成为世俱杯冠军的机会，同时他们在下个月还有联赛杯和足总杯的比赛。

克洛普说：“对我个人来说，这是一份意向声明，它建立在我对作为伙伴关系，到目前为止所取得的成就以及我们还有什么需要取得的认知的基础上。”

“当我看到俱乐部的发展和合作工作的继续进行，我觉得我的贡献只会贡献更多。”

在签完新合同后，克洛普向俱乐部老板芬威体育集团(Fenway Sports Group)表达了敬意，感谢他们自2015年10月他上任以来对他的信任。

他说:“人们把球场上发生的事情看作是衡量我们进步的标准，尽管这是最好的标准，但并不是唯一的标准。我看到了从所有者到俱乐部的各个方面和部门的承诺。

“2015年秋天，当这个电话打来的时候，我觉得我们是完美的一对；如果说有什么不同的话，那就是我现在觉得自己当时低估了这一点。只有完全相信双方的合作仍然是完全互补的，我才能承诺到2024年。”

“如果我不相信这一点，我就不会重新签约。这个俱乐部处在一个好的地方，我不能考虑离开。”

他补充道：“我还必须强调我们的体育总监迈克尔·爱德华兹在到目前为止的进程中所扮演的角色。他在帮助我们竞争冠军中的投入和合作和其他人一样重要。”

“在足球界，任何人都渴望在一个组织中的每一个元素都处于最佳状态的环境中竞争——从支持者的支持到老板的愿景——没有比这更好的地方了。”

在谈到克拉维茨和利德斯的重要性时，克洛普说:“他们对我很重要，我的员工也同意了俱乐部的新协议。如果没有他们准备作出同样的承诺，坦率地说，我是不可能做到这一点的。”

“我很幸运周围有这么多优秀的员工；老实说，在这方面我觉得我是世界上最幸运的教练。

“彼得和佩普为球队的发展做出了和我一样多的贡献，尽管作为主教练，很多人可能把我看作是俱乐部的脸面，他们的投入和专业知识对我们的目标来说是无价的。”

“我和彼得一起工作了很多年，这可以追溯到我在美因茨和多特蒙德的时光。即使现在，我仍然对他在比赛中发现的东西感到惊讶。他有令人难以置信的天赋，这对我们来说是无价的。”

“看着他成长并成为现在这样的教练，对我来说是最好的职业经历之一。他对我来说一直都很重要，但是自从来到利物浦后，他的个人发展非常出色。他很聪明，很有洞察力，对我们很重要。”

“至于佩普，我能说什么呢？如果有这个家伙不懂的足球方面的东西那就是根本不值得去了解的！我从来没有遇到过一个比他更热爱这项运动的人。”

“我第一次来到利物浦时才开始了解他，但我立刻就爱上了他富有感染力的敬业精神和对足球的了解。他离开了一段时间后又回来了，但他回来后担任了更高级的职位，从此他的事业蒸蒸日上。他绝对是未来的顶级教练，但同时，我很感谢他和我们一起。”

“但是，除了彼得和佩普，这些新协议不仅是我们对项目的共同信念的标志，也是我们迄今为止发展的标志。”

“我们总是说这是梅尔伍德的集体努力；这不仅仅是关于我，球员和我的教练团队，每个在这里工作的人都以他们自己的方式对球场上发生的事情和我们作为一个俱乐部的进步做出了贡献——这就是为什么我们在这里走廊的墙上挂着每个人的名字。”

“在利物浦继续前进的道路上，我们都有同样的愿景，我们都有同样的信念。”

“这就是为什么今天对我自己、对皮特和佩普来说是激动人心的一天，也是为什么我很高兴他们将与我一起踏上未来的旅程。”

“他们两人都和我一样，认为这是一个绝佳的机会，可以在世界上最好的地方做我们都喜欢做的事情。”

克洛普很有希望在周六庆祝他的新合同，届时红军将在安菲尔德迎战沃特福德，他们希望扩大在积分榜上的领先优势。