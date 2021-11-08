完败曼城后 C罗或许会想如果自己今夏加盟蓝月亮会是什么情景

当葡萄牙国家队在本周的世界杯预选赛中集结时，这可能是一个令人不舒服的聚会。

曼城三人组贝尔纳多-席尔瓦，坎塞洛和迪亚斯刚刚羞辱了他们的两名国家队队友。

曼联中场布鲁诺-费尔南德斯在上周六的德比失利后说道：“曼城今天向我们展示了，我们不是同一水平的球队。”

与此同时，他的同胞C罗在终场哨声吹响后，眼睛盯着自己的脚，径直走向球员通道。

就在几分钟前，他对曼城中场德布劳内的一记恶劣犯规表现出了他的失望之情，这次犯规让德布劳内在地上滚来滚去，可能导致的结果不止是一张黄牌。

在曼联主场0-5负于利物浦的比赛中，C罗幸运地避免了红牌，两周后，他再次感到沮丧和尴尬。

这次的比分至少对曼联更友好些，但不要搞错了：这是红魔的又一次耻辱失败。

曼城在上半场取得了压倒性的优势，德赫亚至少做出了四次高质量的扑救，下半场则变成了曼城的一次传球练习。

每一个在老特拉福德首发的曼城球员都比C罗有更多的触球次数——甚至比任何曼联球员都要多。

曼城的控球率占据三分之二以上，他们围绕着倒霉的曼联传球，而曼联球员对德赫亚的射门次数实际上比对埃德森的射门次数还多，拜利甚至打进一记乌龙球，为蓝月亮首开纪录。

这对C罗来说是多么的难堪。记住，就在几个月前，瓜迪奥拉还对把他带到曼城感兴趣。

C罗让他的心控制了他的头脑，回到了他的老东家，但当他悲惨地走出球场时，他一定想知道，如果他沿着这条路再走5英里，现在的生活将会是什么样子。

即使在36岁，C罗仍然是一个致命的终结者。当机会到来时，他通常会抓住它们，就像他在本赛季的欧冠联赛中做到的那样。

但是这位五届金球奖得主现在比以往任何时候都更需要世界级的球员在他身边，如果他想赢得奖杯的话。尤文图斯没有做到这一点，这就是为什么他在夏天如此不顾一切地想要离开都灵。

所以，随着他不可思议的职业生涯进入最后几年，他现在必须意识到，他转会老特拉福德而不是伊蒂哈德的决定，并没有帮助他在俱乐部赢得另一个重要的奖杯。

事实上，曼城和曼联之间的差距在周六的比赛中已经非常明显了。当B席在为曼城打进第二球时，他的足迹踏遍了球场上的每一处草皮，而曼联的攻击手们却没有发挥出任何创造力。

坎塞洛被证明是一个比B费更大的威胁，这位多才多艺的边后卫表现出了积极性和活力。他的助攻是他本场比赛的第二次助攻，而此前他还在欧冠击败布鲁日的比赛中上演助攻帽子戏法。

在后防线上，迪亚斯完全没有被C罗所困扰，C罗将更期待在下周与这名中卫的比赛，而不是与他对抗。

当然，两支球队水平的不同不仅仅是球员的问题。他们的主教练之间的差距也是明显的。

索尔斯克亚整装防守，希望曼联能在反击上抢到胜利，赛后，他承认自己的选择没有得到回报：“当你输掉一场对一支强队的比赛时，你会希望看到一支比这更好的曼联。”

与此同时，瓜迪奥拉对他的球队的表现很满意，但很明显，他并没有因为击败了一支糟糕的曼联而得意。

他说道：“表现不错，比赛不错，胜利当之无愧——再得三分。我们有很多传球，除了中间的10分钟，我认为我们传丢了一些愚蠢的传球之外，球队的表现真的很好。”

曼城将在国际比赛后回归，并有信心追上切尔西。在最近对南安普顿和水晶宫的比赛中，他们都缺少了C罗的无情进球。

但是曼城在没有前锋的情况下可以比C罗在没有太多支援的情况下做得更好。