完败巴萨见差距 索帅承认红魔需要重建

索尔斯克亚知道他这个夏天面临着一项重要的重建工作，他已经承诺尽他所能引进一些球员来重建曼联在欧洲前列中的地位。

曼联在欧冠四分之一决赛阶段被淘汰出局，他们在诺坎普遭遇一场完败。巴塞罗那以3比0大胜，最终以4-0的总比分晋级。

莱昂内尔·梅西上半场的两粒进球——第一个是他的标志性进球，第二个是大卫·德赫亚的失误，加上库蒂尼奥在第61分钟的精彩进球，让人清楚地看到了双方的差距。

自从索尔斯克亚被确定为曼联的正式主帅以来，曼联已经输掉了五场比赛中的三场。

索尔斯克亚现在将他的注意力转移到英超前四的争夺上，但是挪威人承认曼联在未来几年将面临“巨大的”挑战。

他说：“我们在这里做得很好，你可以看到两队之间的差异。我们知道还有工作要做。我一直在说，这不会在一夜之间改变，我们要想达到巴塞罗那和其他球队目前的水平的话，未来几年对我们来说将是相当重要的。我们必须审视自己，我们知道我们有工作要做，而且我们正在努力。

“我们需要从每个人身上得到最好的东西，每天创造一个世界级的环境。因为我们有优秀的球员，我也和优秀的球员工作。我们在进入欧冠四分之一决赛和争夺前四名方面做得非常非常好。所以我们有一个重建的工作，但它开始于教练和球员，当然一两个阵容补充将在夏天发生。”