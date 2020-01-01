完胜变险胜 图赫尔：金彭贝的过度自信导致了失误

法国后卫的一个失误导致巴黎的对手有机会扳平比分。

周二，巴黎圣日耳曼2-1战胜南特，比赛在最后时刻陷入紧张。

伊卡尔迪和科雷尔在上下半场分别建功，让巴黎圣日耳曼在内马尔缺阵的情况下控制了比赛。

然而，金彭贝的传球却直接传给了摩西·西蒙，后者在比赛还剩22分钟时攻入一球。

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西蒙错过了与纳瓦斯的一对一机会，替补埃蒙德浪费了一个黄金机会，未能在伤停补时阶段为南特争得一分。

“有时候是这样的。这是一场艰难的比赛，我对我们踢了70分钟的方式印象深刻。”图赫尔告诉Canal+。

“这是太好了。我们很有侵略性，我们有完全的控制权。我们本可以领先4-0，但一次失误之后，比分变成了2-1。”

“这可能是过度自信，但也有可能发生。你不应该冒太多的险。他们有机会，并且在之后表现出了极大的勇气。”

“这是足球。但最重要的是我们有实力。我们总是有机会打进第三球。但心态很好。”

尽管姆巴佩对周六在王子公园5-0战胜蒙彼利埃的比赛中被换下感到愤怒，但他还是首发了。

这位世界杯冠军在上半场表现出色，但由于巴黎圣日耳曼在最后阶段面临压力，错失了几次机会。

当被问及对姆巴佩表现的评价时，图赫尔说：“他踢了一场顶级比赛。”

科雷尔对巴黎圣日耳曼找不到第三个进球感到沮丧，但他拒绝将压力归咎于金彭贝。

“在下半场，我们有很大的机会，但我们没有进球，也没有扼杀比赛。我们知道南特在主场打得很好，也很有侵略性。他们施加了压力，这并不容易。”

“我不认为（金彭贝的失误）让我们怀疑。我们总觉得一切尽在掌握。比赛中总会有失误。我们是一个团队，我们是来赢球的。”