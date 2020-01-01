完美2020 阿诺德放眼连续三届晋级欧冠决赛

红军边后卫并不满足于关注英超冠军的争夺，本赛季还有两个重要的奖杯等待他们的争夺。

特伦特·亚历山大-阿诺德表示，利物浦希望在2020年“赢得尽可能多的奖杯”。

去年，红军取得了独一无二的三冠王，继第六次捧得欧冠冠军后，又在欧足联超级杯和世俱杯上获得了胜利。

克洛普的球队现在正在争取联赛夺冠来锦上添花，在20场比赛后，他们已经在积分榜上领先了13分。

此前，利物浦战胜了排名第二的莱斯特和卫冕冠军曼城，最近还战胜了默西塞德郡的对手晋级到足总杯第四轮，欧洲战场上又再次进入了欧冠淘汰赛阶段，将在2月与马竞进行八分之一的决赛。

亚力山大-阿诺德希望利物浦能够复制去年的成功，同时保持他们国内的状态直到五月。

当被问及2020年的目标时，这位英格兰国脚在俱乐部官方比赛日节目中说:“保持现有的势头，尽可能多地复制2019年，因为如果我们这样做，我认为更多的奖杯将会到来。”

“以我们在英超的位置，如果我们可以复制我们在前半个赛季所做的，那么我们将在5月处在一个稳固的位置。”

“希望我们也能进入另一场欧冠决赛，但我们将面对一个极富挑战的对手。马德里竞技是一支顽固的球队，很难被打垮，而且是一支充满激情的球队，拥有一位充满激情的教练。看到两个主教练在边线上看看谁更有激情，将是非常有趣的！”

“我们享受去年的冠军联赛，因为我们有一个艰难的赛程。我们在进入决赛前遭遇的每一场比赛都要面对不同类型的对手。”

“我们在今年的小组赛中遇到了困难，第一轮淘汰赛也将十分困难，但我们希望作为一个团队接受考验，因为它能让我们发挥出最好的水平。”如果你想成为最好的，你必须打败最好的，所以对我们来说，这是关于尽可能多的测试自己。”

“希望我们能再次回到伊斯坦布尔，这对俱乐部来说意义重大，但要有一个完美的2020年，我们需要赢得尽可能多的奖杯。”

利物浦将在本周六的英超联赛中复出，届时他们将前往伦敦北部与穆里尼奥的托特纳姆热刺队进行比赛。

克洛普的球队将在8天后在安菲尔德迎接曼联的挑战，然后在1月23日在莫利纳挑战狼队。