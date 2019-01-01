完美融入 马奎尔无缝适应OT节奏令队友印象深刻

达洛特和格兰特赞扬了这位红魔创纪录的签约球员，因为他很快就适应了曼彻斯特的生活。

据曼联二人组格兰特和达洛特透露，在打破转会记录从莱斯切特城加盟而来后，马奎尔在老特拉福德“完美地适应下来”。

马奎尔在8月初完成了8000万英镑(9800万美元)的转会，结束了今年最长的转会绯闻之一。

这位26岁的球员在前个周末对阵切尔西的比赛中完成了他在曼联的处子秀，索尔斯克亚的球队4比0战胜了切尔西。

马奎尔在后防线上坚如磐石，赢得了全场最佳球员，同时帮助红魔自2月份以来首次在英超联赛中保持零失球。

曼联之后1比1战平狼队，又在周六主场1比2负于水晶宫，这让人们对球队闯进前四名产生了熟悉的疑问。

然而，马奎尔的表现对曼联来说是一个真正的加强，替补门将格兰特已经确信这位英格兰中后卫在曼彻斯特有宾至如归的感觉。

格兰特告诉曼联官网：“这是无缝对接的，在社交方面，在他的心态和态度方面，马奎尔绝对是直接融入了的，这是一流的。”

“然而，最重要的是他的能力，他在对阵切尔西的比赛中展现了这一点。我们都能看到他在老特拉福德球场的观众面前发挥自如，作为一名曼联球员，他也很自在。”

达洛特补充了格兰特的评论，强调马奎尔已经“准备好”成为曼联本赛季的关键球员。

这位葡萄牙后卫说：“他很冷静，他已经完全适应下来了。他是个很好的人，很谦虚，很快就适应下来了。”

“我们会继续帮助他，但我认为他已经向球场上的每个人展示了他已经为俱乐部做好了准备。”

索尔斯克亚的球队在被水晶宫击败后，在英超联赛中排名下滑至第五位，他们将在下周六做客南安普顿。

这位挪威主帅坚持认为，缺乏冷静已经让曼联在最近的两场比赛中付出了代价，博格巴和拉什福德都被罚丢了点球。