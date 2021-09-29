完美之夜！梅西相信打入首球后在巴黎会越来越好

阿根廷人在战胜曼城的比赛中为他的新俱乐部打进了加盟以来的第一粒进球。

莱昂内尔·梅西表示，周二战胜曼城的比赛是一个“完美的夜晚”。他在欧冠大胜巴黎圣日耳曼的比赛中攻入了自己转会后的首粒进球。

这是梅西今夏从巴塞罗那加盟巴黎圣日耳曼后的第四场比赛，他在姆巴佩的助攻下为巴黎圣日耳曼攻入第二球，帮助球队2-0战胜曼城。

凭借这粒进球，梅西连续第17个赛季在欧冠赛场上破门成功，追平了几分钟前本泽马创造的纪录。

梅西说了什么?

“我们对阵了一个伟大的对手，这是一个完美的夜晚，”梅西告诉Canal+。“对我们来说，在1-1战平布鲁日之后赢下这场比赛非常重要。”

“我很高兴能取得进球。我最近没踢多少比赛，我只在这里踢过一场。我正在慢慢地适应，重要的是保持胜利。”

“随着每场比赛的进行，我们的默契程度会越来越好。我们必须一起成长，提高我们的比赛水平。我们必须继续这样下去。”

“我们赢得了一场非常重要的比赛，对手是一个非常强大的对手，他们去年进入了决赛。我们必须继续进步。”

另一个破纪录的夜晚

这些年来，梅西在欧冠联赛中不断刷新新的高度。

在对阵曼城的比赛中，他已经连续17个赛季打进欧冠进球，追平本泽马，而C罗则以16个赛季位列其后。

本泽马在周二对阵警长比赛的下半场打入一球，但是摩尔多瓦的球队最终在伯纳乌2:1击败了皇家马德里。

梅西还在欧冠对阵英格兰球队的35场比赛中打入27球，比其他任何球员至少多出15个。

这是梅西在欧冠联赛中的第121粒进球，距离C罗的纪录只差14粒进球。

这也是梅西继续折磨他的前教练瓜迪奥拉的一个进球，在对阵前巴萨主帅的五场比赛中，梅西打入了七球。

对梅西神奇进球的反应

这是梅西的典型进球方式，他在禁区外与姆巴佩进行了一场二过一的配合后，在禁区外完成了一记精彩的射门。