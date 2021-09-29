完美之夜！梅西相信打入首球后在巴黎会越来越好
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(C)Getty Images
莱昂内尔·梅西表示，周二战胜曼城的比赛是一个“完美的夜晚”。他在欧冠大胜巴黎圣日耳曼的比赛中攻入了自己转会后的首粒进球。
这是梅西今夏从巴塞罗那加盟巴黎圣日耳曼后的第四场比赛，他在姆巴佩的助攻下为巴黎圣日耳曼攻入第二球，帮助球队2-0战胜曼城。
凭借这粒进球，梅西连续第17个赛季在欧冠赛场上破门成功，追平了几分钟前本泽马创造的纪录。
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梅西说了什么?
“我们对阵了一个伟大的对手，这是一个完美的夜晚，”梅西告诉Canal+。“对我们来说，在1-1战平布鲁日之后赢下这场比赛非常重要。”
“我很高兴能取得进球。我最近没踢多少比赛，我只在这里踢过一场。我正在慢慢地适应，重要的是保持胜利。”
“随着每场比赛的进行，我们的默契程度会越来越好。我们必须一起成长，提高我们的比赛水平。我们必须继续这样下去。”
“我们赢得了一场非常重要的比赛，对手是一个非常强大的对手，他们去年进入了决赛。我们必须继续进步。”
另一个破纪录的夜晚
这些年来，梅西在欧冠联赛中不断刷新新的高度。
在对阵曼城的比赛中，他已经连续17个赛季打进欧冠进球，追平本泽马，而C罗则以16个赛季位列其后。
本泽马在周二对阵警长比赛的下半场打入一球，但是摩尔多瓦的球队最终在伯纳乌2:1击败了皇家马德里。
梅西还在欧冠对阵英格兰球队的35场比赛中打入27球，比其他任何球员至少多出15个。
这是梅西在欧冠联赛中的第121粒进球，距离C罗的纪录只差14粒进球。
这也是梅西继续折磨他的前教练瓜迪奥拉的一个进球，在对阵前巴萨主帅的五场比赛中，梅西打入了七球。
对梅西神奇进球的反应
这是梅西的典型进球方式，他在禁区外与姆巴佩进行了一场二过一的配合后，在禁区外完成了一记精彩的射门。