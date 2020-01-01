完成合约 经纪人：贝尔会在皇马至少再呆上两年

这名威尔士国家队前锋的未来仍然受到质疑，但乔纳森·巴尼特表示在2022年之前不会有任何转会。

加雷斯·贝尔的经纪人表示，贝尔将在皇马“至少再呆两年”，围绕他的转会传闻再次被淡化。

关于这名30岁前锋可能离开伯纳乌的猜测一直没有停止。

其他球队

另一个没有达成协议的窗口已经过去了，但是一月再次被关于贝尔的谣言所占据。

这位前托特纳姆热刺球星重返英超的可能仍在讨论中，世界各地都有各种各样的选择。

巴尼特一直坚称他的委托人并不想离开西班牙，尽管他的状态和身体状况经常受到批评，但贝尔在布兰科已经取得了相当大的成功。

他的合同一直到2022年，而他的目的是履行合同。

巴尼特说“他至少还会在那里呆两年，所以没什么好担心的。”

他补充道：“贝尔很好，他对生活很满意，一切都很好。”

有消息称齐达内在最近的比赛中忽视了贝尔，并试图阻止他继续执行合同的计划。

然而，法国人已经在一月份谈论了四次冠军联赛的冠军得主，而巴尼特说这场已经拖了一段时间的争论没有实质内容。

他说:“我认为是其他人在担心。”

“我认为齐达内先生和贝尔先生现在关系很好。”

当被问及贝尔离开西班牙的话题时，巴尼特总是试图快些结束这些讨论。

当被问到回到热刺是否是一个现实的选择时，他告诉talkSPORT:“加雷斯在那里很开心。”

“让我们现实一点：对大多数俱乐部来说，在财政角度上来说，他都不在他们考虑之内。”

“说‘放弃那笔钱，到别的地方去玩’固然不错，但这并不全是为了钱。这是关于他的生活方式和他在马德里长大的孩子们。”

“他的处境非常幸运。

“当他的合同到期时，希望他能和我以及他的家人坐下来，决定他想做什么。”