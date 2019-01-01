安迪·科尔：桑切斯不会一夜之间变菜的

智利前锋桑切斯在老特拉福德的日子陷入挣扎，但前红魔前锋科尔站出来为他说话。

安迪·科尔坚持认为，阿莱克西斯·桑切斯并不是“一夜之间就变成了一个糟糕的球员”，如果曼联在桑切斯身上坚持下去，他们将会在这场昂贵的失败中找到价值。

红魔在2018年1月击败劲敌曼城签下智利前锋后，被认为取得了巨大的成功。

在看到桑切斯为巴塞罗那和阿森纳等豪门效力的球星后，老特拉福德的球迷们相信他们已经得到了一位现成的巨星，并适时地把他们传说中的7号球衣送给了他。

然而，南美人的比赛并没有按照计划进行，伤病的困扰打乱了他在2018-19赛季的发挥。

有传闻说曼联可能会在这个夏天减少他们的损失，然后把桑切斯换走，但是1999年的三冠王成员安迪·科尔相信30岁的桑切斯会变得很好。

他告诉《记者协会体育》：“这是一个非常重要的问题，因为有声音说他可能不在那里，无论如何。桑切斯有点像托雷斯。你知道，当托雷斯离开利物浦去切尔西的时候，他突然变得不一样了，让所有人都摸不着头脑。我认为桑切斯的情况让每个人都挠头了。他在阿森纳，然后来到曼联，你会说，‘嗯，哪里出了问题？’因为你不可能一夜之间就变成一个糟糕的球员。你不会这样的。出于某种原因，我一直对自己说，他会扭转局面。他会扭转局面。如果是在曼联，我们只能拭目以待，但你不可能一夜之间成为一个糟糕的球员，因为他有太多的特质。”

在试图对桑切斯保持积极的态度的同时，科尔承认他在老特拉福德的问题更大。

曼联被认为缺乏火力，索尔斯克亚希望在夏季转会期间解决这些问题。

“我们进的球不够多，”科尔补充道：“曼联总是建立在娱乐和攻势足球的基础上。中锋进球，边路球员进球——现在你确实没有那些。你确实错过了进球，因为那是你应该做的。当你是曼联的时候，你必须进球。所以，毫无疑问，奥莱在夏天看到这一点会说，‘好吧，我从哪里能得到更多的进球?’，‘夏天我想在哪里补强?’，然后就在那里开始。”