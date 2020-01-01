安迪·科尔：伊哈洛想证明自己对曼联足够优秀

安迪·科尔支持这名尼日利亚国脚，并希望他能在英格兰产生积极的影响。

安迪·科尔说，作为一名曼联球迷，奥迪昂·伊哈洛将不顾一切地证明自己值得永久转会老特拉福德。

在从上海申花回到英格兰足球后，伊哈洛会发现自己在曼联所承受的压力比在沃特福德时要大得多。

前曼联前锋科尔并不认为这是一个问题，因为伊哈洛已经被索尔斯克亚带走，这证明了他有能力为红魔带来不同的东西。

其他球队

“这就是我们所希望的。”科尔在老特拉福德万豪酒店的梦之座对够力足球说：“毫无疑问，他会这么做。他是这个足球俱乐部的忠实支持者，他是一个球迷。他想来到这里，为曼联做他能做的，尽他所能踢球。”

当被进一步追问之前在英超的经历是否对伊哈洛有帮助时，科尔补充道：“我想是的。他在沃特福德的时候就有了英超联赛的经验，他在那里做得很好。他转会到了中国，但他将回到英格兰，并将尽其所能。”

“作为一名曼联球迷，他会想要证明自己对俱乐部足够优秀。”

伊哈洛也可能在马库斯·拉什福德和安东尼·马夏尔的发展中扮演重要的角色。

这两个人本赛季都曾被要求领衔锋线，之前他们都担任过更重要的角色，科尔觉得一个被证明了的球员可以提供一些无价的建议。

这位前英格兰国脚说：“我认为更多的是在马夏尔身上，因为他更像是一个中锋。”

“马库斯不是一个天生的中锋。你可以向有经验的球员学习，但你自己不是那种天生的中锋，我认为马库斯的情况有点不同。”

伊加洛有望在周一的比赛中迎来他的处子秀。

曼联的官方酒店合作伙伴万豪酒店，将在每场比赛为主场球迷升级到万豪梦之座。球迷们将坐在老特拉福德球场最好的座位上观看比赛，并与曼联传奇人物坐在一起。