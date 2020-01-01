安迪·格雷们醒一醒 梅西真得无法在英超立足吗？

那些仍然认为梅西无法立足英超的“蠢货”们应该醒一醒了，事实已经证明他们的观点太过可笑与愚昧。

值得庆幸的是，英国人很久没有注意到安迪·格雷了。

要知道在很久之前，这位前苏格兰国脚曾经是英国足球界最有影响力的人物之一。

作为天空体育的评论员，格雷在改变英国足球的观赛和营销方式等方面发挥了不可或缺的作用。正是在他的帮助下，英超联赛成为了世界上最好的联赛。

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事实上，他的某些言论其实非常搞笑，十年前，在一次关于2010年金球奖获得者的讨论中，他就声称这一奖项最具竞争力的球员——梅西，如果在英格兰踢球，将不会那么得耀眼，也不会打入那么多进球。

“他将在不列颠尼亚球场度过一个寒冷的夜晚。”这位前阿斯顿维拉前锋告诉主持人理查德·基斯。

不过在不久后，格雷就从英国的电视屏幕上消失了——2011年1月，他和基斯因性别歧视丑闻被天空体育解雇——但梅西无法在英超立足的说法至今仍未消失。

就在上个月，在阿根廷人可能离开巴萨的消息传出后，前阿森纳、巴塞罗那和切尔西中场埃曼努埃尔·佩蒂特公开站出来质疑为什么曼城会对这位六届金球奖得主感兴趣。

“老实说，我不认为他能适应英格兰足球的强度，他不喜欢被人逼抢——在西班牙，他受到了特殊保护。”

究竟谁才是这种观点的始作俑者，我们并不清楚。

不过，这并不重要，因为过去15年里，梅西不仅仅在西班牙创造了奇迹，也在欧战赛场上施展了自己的魔法，而他主要打击的对手，恰恰就是英超俱乐部们。

我们不妨从数据和事实出发，你可以看到，梅西在欧冠对阵英格兰球队时，打入的进球比对阵其他任何国家的俱乐部都要多。

自从2004年12月在对阵顿涅茨克矿工的欧冠小组赛中完成这项赛事的首秀以来，这位阿根廷前锋已经在欧冠中与英超球队对阵了34次。

在这些比赛中，梅西总共制造了32个进球，其中包括26粒进球和6次助攻。

阿森纳是梅西最喜欢的对手，尽管他曾因伤错过了2006年对阵枪手的欧冠决赛。

在对阵北伦敦豪门的比赛中，他只出场了6次，但总共打入了9球，其中4球是2010年4月在诺坎普主场对阵阿森纳的比赛中打进的。

“梅西是目前世界上最好的球员，”枪手主帅温格赛后告诉记者。“他就像在玩足球游戏，他能够利用我们犯下的每一个错误。”

然而，实际上，梅西将自己最精彩的表现留给了曼联，他在对阵曼联的四场比赛中都有进球入账。

在2008-2009赛季的欧冠决赛中，身高并不出众的梅西在对阵曼联时用头球攻破了范德萨把守的大门。就连他自己在接受采访时也承认：“这个进球很关键，从巴萨的角度来看，这个进球让局面得到了扭转，从我个人来说，这是我最喜欢的进球之一。”

就在两年后，梅西在温布利球场再度封神，他下半场在弧顶位置的一记远射洞穿了范德萨的十指关，打入了赢下比赛的最关键进球。

但必须指出的是，上面两粒进球可能并不是球迷们最喜欢的梅西对阵曼联的时刻，上赛季欧冠16强比赛中，他让菲尔·琼斯目瞪口呆的那一刻才是他们的最爱。

不过，琼斯并不是第一个被梅西弄得如此尴尬的英国人。

2015年，在战胜曼联邻居曼城的比赛中，他也让詹姆斯·米尔纳成为了球场上的“小丑”，所有人都被梅西魔术般的球技所折服，包括当时还在拜仁慕尼黑担任主教练的瓜迪奥拉。

从那以后，瓜迪奥拉手下的曼城在对阵巴萨时表现非常出色，2016年他们甚至在阿提哈德球场进行的一场欧冠小组赛中击败了巴塞罗那，但实际上，这只是他们唯一一场战胜梅西的比赛，而阿根廷人已经在对阵曼城的六场比赛中攻入了六球。

他在对热刺的比赛中也打入了两粒进球，在上个赛季对热刺的比赛中，他在温布利上演了一场大师级表演，这也是他在对阵白百合时唯一的一次首发出战。

当然，这并不是说梅西在对阵英格兰球队时没有尝到过失望的滋味，相反，他们也曾送给过阿根廷人最惨痛的回忆。

他在与切尔西的10次对阵中打入6球，但实际上蓝军与巴萨的比赛竞争相当激烈。他在2018年3月红蓝军团3-0战胜蓝军的比赛中攻入两球，成为了最新一位加入欧冠百球俱乐部的球员。

然而，2012年，巴塞罗那令人震惊地在半决赛中被西伦敦豪门淘汰，那场比赛梅西踢丢了一粒点球。

如果他能够踢进那粒点球，那么在上半场约翰·特里被罚下后，加泰罗尼亚豪门就将在比赛还剩不到40分钟的时候3-1领先，总比分3-2占据优势。

前巴萨边锋阿莱克西斯·桑切斯后来透露，点球不中让梅西流下了眼泪，而去年在安菲尔德被翻盘后，利物浦中卫马蒂普也看到阿根廷人表现出了类似的“沮丧”情绪。

巴萨在第一回合以3-0取胜，梅西在诺坎普球场攻入了两球，但在安菲尔德他们却以4-0惨败，无法在欧冠赛场上更进一步。

之所以要提到这两场比赛，并不是想说梅西确实在对阵英超球队时表现不佳，只是想强调，尽管梅西有着超人般的能力，但他也是常人。

毕竟，在这场惨败以前，他还曾在对阵利物浦的比赛中打入了一记精彩绝伦的任意球，而根据统计，如果我们做一个2011-12赛季以来对阵英超BIG6的进球榜，梅西也能够排到第四，只有凯恩和鲁尼等三位效力于英超豪门的球员能超过他。

因此，真的很难理解为什么有人会说梅西无法适应英格兰足球的强度。

Opponent Games Starts Minutes Goals Assists Chelsea 10 10 835 3 3 Manchester City 6 6 540 6 2 Arsenal 6 6 537 9 1 Manchester United 6 6 512 4 0 Liverpool 4 4 360 2 0 Tottenham 2 1 117 2 0

除了比赛强度以外，还有这样的可笑说法，斯托克城这样的球队都能够很好地阻止梅西，因为托尼·普利斯式的华丽场面能给阿根廷人带来比西蒙尼的马竞更大的麻烦，毕竟床单军团是梅西在西甲中第二最喜欢的对手，他已经在对阵这家豪门时打入了31粒进球。

甚至还有人声称英格兰寒冷多风的天气能够让梅西一蹶不振，他们认为，这样的天气在西班牙可是无法见到的。

正如梅西曾被天空体育引用的话:“那些说我不能在英格兰踢球的人应该意识到，我11岁的时候在罗萨里奥踢球，那里的环境要有多糟糕就有多糟糕，球场上到处都是玻璃，草皮上到处都坑坑洼洼，简直是什么都有。”

当然，梅西也不得不忍受这样的指责:他没有迭戈·马拉多纳那么伟大，因为他没有带领阿根廷队赢得过世界杯冠军。这也是他一直都是“待罪之身”的原因之一，毕竟在这群键盘侠眼里，如果不是巴萨这么多年来一直围绕着他打造足坛最顶级的阵容，梅西将无法取得任何一丁点成就。

人们，特别是英格兰的人们，应该摒弃诸如此类可笑的想法，就像抛弃安迪·格雷那些性别歧视的观点一样。