安赫利诺：瓜迪奥拉没给我真正机会 很高兴加盟莱比锡

西班牙左后卫表示，在阿提哈德球场度过了一段令人沮丧的职业生涯后，他很享受在红牛球场踢球的感觉。

RB莱比锡后卫安赫利诺坚称他在瓜迪奥拉执教的曼城没有得到“真正的机会”，同时声称加泰罗尼亚人“扼杀了他的自信”。

安赫利诺在阿提哈德球场开始了他的职业生涯，在埃因霍温度过了令人印象深刻的一个赛季后，他于2019年重新回到了曼城，并一心想要进入瓜迪奥拉的首发阵容。

然而，这名左后卫在被租借到RB莱比锡之前只在自己的西班牙同胞麾下出场了6次，而RB莱比锡在本月早些时候选择将租借变成了永久转会。

“瓜迪奥拉扼杀了我和我的自信，”安赫利诺告诉记者。

“在我从埃因霍温转会回到曼城之后，他已经在两场季前赛上对我进行了评判，并没有再给我一次真正证明自己的机会。”

“所以我很高兴能够加盟RB莱比锡，我现在成为了俱乐部不可或缺的一部分。”

当被问及瓜迪奥拉和RB莱比锡主教练朱利安·纳格尔斯曼之间的区别时，这位24岁的球员回答说:“他们中的一个给了我信心，让我上场。另一个则没有。”

“在RB莱比锡，我从第一天起就感到被信任。俱乐部和教练给了我不可思议的推动力。我现在很高兴能够在RB莱比锡踢球。”

RB莱比锡永久转会签下了安赫利诺，因为他在2019-20赛季的后半段表现令人印象深刻，他已经成为纳格尔斯曼球队中最重要的球员之一。

西班牙人本赛季已经在所有比赛中出场31次，同时打进8个进球并送出了11次助攻，帮助德国劲旅在德甲联赛中上升到第二名，并进入了欧冠和德国杯的最后阶段。

在安赫利诺在本赛季的出场次数达到了事先约定的数量后，RB莱比锡直接向曼城支付了1800万欧元将其买断，这也让其彻底与曼城完成了告别。

瓜迪奥拉在阿提哈德并不需要这名边后卫，因为蓝月亮后防线的竞争非常激烈，而若昂·坎塞洛和津琴科是他在左路顺位更靠前的选择。

这次转会对曼城、RB莱比锡和安赫利诺本人都很有好处，因为瓜迪奥拉的球队如今已经成为英超最强的防守球队，而安赫利诺也抓住了得到的上场机会，在不同的环境下证明自己有能力在顶级联赛踢球。