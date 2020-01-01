安菲尔德就像家 维纳尔杜姆不急于决定未来

荷兰人在默西塞德度过了几个赛季，他是克洛普的关键球员，但他也不急于确定自己的未来。

利物浦中场维纳尔杜姆说他不会急于决定自己在安菲尔德的未来，也不排除离开的可能性，但是荷兰人承认他认为俱乐部是他的“家”。

这是荷兰国脚在默西塞德郡的第四个赛季，他在2016年从纽卡斯尔加盟，将自己打造成世界上位置最好的球员之一。

维纳尔杜姆自从加盟以来一直是克洛普令人印象深刻的机器的关键一环，但是他的长期未来仍然悬而未决，他的合同将在明年到期。

这位中场球员说他并不急于制定新的条款，但是俱乐部的联赛挑战让他把注意力放在其他地方。

“我想要什么？这很难说。”他告诉天空体育新闻：“这取决于俱乐部想要什么以及当时的情况。我们将会看到。安菲尔德就像家一样。“

“我只想给这个赛季画上一个圆满的句号，这是我唯一的想法。”

克洛普表态将缺席足总杯重赛的言论受到了争议，然而，维纳尔杜姆认为他的教练做出了正确的决定，为了延长球队的恢复期，他们希望获得首个英超冠军。

“自从我进入英超以来，我的整个赛季都没有放寒假，但我也知道，在我来到英超之前，球员休息是多么的好。”他补充道。

“休息之后，你可以重新出发。你的身体会比你坚持锻炼时得到更多的休息，这是一件好事。作为一名球员，你希望参与每一场比赛，但你也必须处理好你的身体，有时你的身体会说这不是正确的选择。”

“你只需要看看情况如何，但如果教练决定让年轻球员上场，那么我们应该接受。”