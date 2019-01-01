安苏·法蒂：从卷袜子当球踢到16岁上演巴萨首秀

这名少年成为代表西甲冠军球队历史上第二年轻的出场球员，并将注定走上巅峰。

年仅16岁11个月零5天的安苏·法蒂上周日在诺坎普的草坪上迈出了他在巴塞罗那的第一步。在西甲联赛中，只有一名球员——1941年的维森克·马丁内斯·阿拉马——在更年轻的时候穿上了著名的红蓝球衣。加泰罗尼亚的许多人相信，一颗新星即将诞生。

在巴萨著名的拉玛西亚学院，法蒂被认为是目前最有天赋的球员，他从小就被认定会成功。当塞尔吉奥·戈麦斯和哈维·西蒙斯等人因为在一线队缺乏机会而背弃西甲冠军的消息登上新闻头条时，法蒂的出现让球迷们放心，那些在拉玛西亚磨练过球技的球员仍然能够在世界上最出色的足球机构之一取得好成绩。

然而，对法蒂来说，这似乎是另一个世界，因为他早年在家乡几内亚比绍踢球，他把袜子卷起来当成临时的足球踢。他由母亲玛丽亚抚养长大，直到六岁时才见到父亲博里。

2001年，博里离开了家乡，开始在西班牙南部为自己和家人建立生活。在成为塞维利亚的马里纳莱达市长戈迪略的司机之前，他做过一系列工作。戈迪略帮助博里带着他的妻子和孩子穿越非洲，让安苏第一次见到了他的父亲，并展示了他的足球技能。

“我知道他和其他非洲孩子一样喜欢足球，不同的是，他特别棒！”博里在儿子对阵皇家贝蒂斯的处子秀后告诉西班牙电台COPE。安苏的能力很快引起了他新邻居的注意，他被佩洛特罗斯学校录取，学校在他们位于埃雷拉的基地驻扎了一支训练队伍。埃雷拉是一个小镇，距离塞维利亚市中心约一小时车程。

不久，职业俱乐部对法蒂产生了兴趣。2010年，塞维利亚学院院长巴勃罗·布兰科给他的父母打了个电话，邀请安苏和他的哥哥布莱马加入俱乐部。在教练的指导下，作为一名中锋，西班牙几家最大的俱乐部仅仅花了几周时间就了解了法蒂的天赋，以皇家马德里和巴塞罗那为首的多家西甲俱乐部，宣布对一名两年内还未满10岁的球员感兴趣。

法蒂的父母参观了位于马德里和巴塞罗那的学院总部，以确定哪个更适合他们儿子的成长，就像安德烈斯·伊涅斯塔的家庭20年前所做的那样。巧合的是，他们出于完全相同的原因做出了同样的决定。

“皇马给了我们更多的钱，但当我去马德里的训练基地时，我发现他们没有给孩子们住的地方。尽管他们会把我们安置在一所房子里，但我们选择了巴塞罗那，因为他们确实为孩子们提供了住所。”这确实意味着法蒂在2011年被迫缺席了一年，因为塞维利亚拒绝再挑选他参加比赛，但到2012年，他已经是拉玛西亚的正式成员。

他直接进入了12岁以下的青年队，尽管他的年龄低于该组别的年龄，但他很快就成为了球队的明星球员之一。他和久保健英结成了致命的锋线搭档，他们在一起的第一个赛季就进了130个球。

然而，2014年，国际足联对巴塞罗那实施了一项转会禁令，久保健英和其他许多外国球员一起离开了俱乐部的青训营，因为他们无法再注册。久保健英曾被称为“日本梅西”，今夏加盟皇马后，他已经回到了西班牙。在2019- 2020赛季，他被租借到升班马皇家马略卡，本赛季甚至有可能与法蒂在赛场相遇。

法蒂能够在巴萨挑选出一些最优秀的年轻球员的时候留在巴萨，但是直到2015年他才再次出场，那时他终于可以再次注册了。然而，他的回归是短暂的，因为他在对西班牙人的德比战中胫骨和腓骨受伤，这让他又缺席了10个月。

在他康复后，他加入了俱乐部的青年B队，但他再次证明了他远远超过了他的对手和他自己的队友的水平。大约在这个时候，前巴塞罗那攻击型中场、青年队教练何塞·马里·巴克罗建议法蒂离开他从小就扮演的中锋角色，转而专注于成为一名左边锋，以便能够更好地盘带。在过去的12个月里，他在新位置为巴萨的青年A队立下战功，成为了联赛的最佳射手。

这种状态让法蒂开始要求更多。他想成为预备队的一员，因为他知道，除非是先为巴塞罗那B队效力，否则很少有球员能进入一线队。考虑到他直到17岁才签下职业合同，他可以选择转会到另一家俱乐部，而后者只需一笔廉价的补偿费。

随着高评价的西蒙斯已经离开球队前往巴黎圣日耳曼，随着曼联和多特蒙德对他们的兴趣开始浮出水面，巴萨并不打算让他们的另一颗宝石离开。他们最终同意续签他目前的合同，正式将他留在俱乐部直到2022年，并附带1亿欧元(合9050万英镑/ 1.225亿美元)的买断条款。预计，考虑到他的声名鹊起和即将到来的17岁生日，关于进一步延长合同条款的谈判已经不远了。

尽管如此，事实证明法蒂并不需要担心他在一线队的机会，因为他在预备队出场之前就已经在巴尔韦德的球队出场了。

“他有很多自信，去空当，得到一对一的机会。”巴尔韦德赛后说：“他是我派出过的最年轻的球员，但是和老兵一样，我们关注的是他的表现，他能给我们带来好的表现，这就是为什么我给了他处子秀的机会。”不过，截至周一上午，这种反应并没有像病毒一样迅速传播开来。

阿根廷球星梅西在诺坎普主场更衣室拥抱法蒂的照片在Instagram上发布。梅西在看台上观看了法蒂的处子秀，他正在继续从赛季前的第一次训练中小腿受伤的伤病中恢复。

作为一个年少成名的少年，梅西受到了罗纳尔迪尼奥的庇护，这位巴西国脚当时是无与伦比的球星，也是巴萨的王牌。他和梅西的关系在大众看来是一种责任的传递，以带领球队前进；这是梅西十多年来一直在做的事情。

这一刻是否会被视为梅西最终找到了法蒂作为接班人，只有时间会告诉我们，但不用说，这只是这位16岁的球员在巴塞罗那的故事的开始。他还有许多章节要写。