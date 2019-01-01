安排好了 阿扎尔希望欧冠碰上切尔西和里尔

在夺得欧联杯后，阿扎尔向蓝军说再见，但他希望下赛季在欧冠中能碰上老东家。

埃登·阿扎尔可能还没有准备好说下个赛季他将在哪里踢球，但是他已经列出了他在欧冠中理想的对手。

这位比利时边锋确认他将离开切尔西，在周三的欧联杯决赛中，切尔西4-1战胜阿森纳，阿扎尔攻入两球。

人们普遍预计阿扎尔将在今年夏天加盟皇家马德里，虽然他还没有准备好说出名字，但他希望在不久的将来在球场上面对他的老东家。

“在接下来的几天里，我将正式离开。我想这是我的最后一场比赛，现在是俱乐部之间的比赛，我还不能谈论它。”他告诉RMC体育：“我希望下赛季在冠军联赛中对阵里尔和切尔西。”

自从2012年夏天从里尔转会切尔西以来，阿扎尔一直是切尔西阵容中的重要一员，但他一直与转会联系在一起。

但阿扎尔说，他在切尔西从来没有不开心，即使他在英超的日子即将结束。

“在过去的七个赛季里，我一直都很开心，”他说：“有起有落，但踢足球的乐趣依然存在。当我们赢得奖杯时，这对每个人都是好事。”

这位边锋说他对俱乐部的爱不会结束。

“我爱切尔西，”他对TNT电视台说。“切尔西是我生活的一部分，是我家庭的一部分，我将永远支持他们。”

前切尔西中场塞斯克·法布雷加斯也深受感染，他看到阿扎尔为球队奉献了最后的球星级表现。

他在接受英国电信体育频道采访时表示：“就连我也很激动。埃登·阿扎尔进了两个球，这是一场多么精彩的比赛啊，在为这家足球俱乐部效力了7年之后，他可能要告别了。”

现在的队友佩德罗也很高兴看到阿扎尔带着好评离开。

“他是队里最好的球员。”他告诉英国电信体育：“他是一名顶级球员。我为他感到高兴，也为这个冠军感到高兴。”