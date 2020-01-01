安心放寒假 克洛普将在手提电脑上看足总杯重赛

德国人已经正式开始了他的冬季假期，但是他仍然关注安菲尔德的比赛。

利物浦主帅尤尔根·克洛普将在笔记本电脑上观看他的球队与什鲁斯伯里的足总杯第四轮重赛，而U23教练尼尔·克里奇利将在周二的安菲尔德带领年轻的红军。

克洛普和所有一线队队员都将缺席这场比赛，因为他们正在放寒假，本赛季英超首次引入了冬歇期。

克里奇利说，如果他愿意，克洛普可以联系他，他在联赛杯0-5负于阿斯顿维拉的比赛的中场休息时就联系了他。

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“尤尔根在半场的时候传递了一个信息，我不得不说在那个时刻那是很棒的。”克里奇利说。

“即使我们在球场外想着：‘我们踢得不错，但我们被打了一个4-0’，这也会在你的脑海中产生这样的疑问：你是否在做正确的事情，你是否需要做一些不同的事情。”

“所以当你听到教练说：‘不要改变任何事情，继续做你正在做的事情，你已经很出色了。’这消除了你心中所有的疑虑，你可以把这个信息传达给球员。”

“这个消息消除了一切疑虑，使他们打消了疑虑。那一刻它帮助了所有人。我没带手机，但这条信息是从一个工作人员那里传来的。明天就可以作出抉择，但这取决于教练。”

克洛普缺席比赛的决定在一些方面受到了批评，一些人指责他不尊重足总杯。

然而，克里奇利并不同意，他认为克洛普通过给青训球员提供宝贵的经验来帮助他们成长。

“主教练的另一个优秀品质是他相信人们能做好他们的工作。他给球员最好的支持就是给他们机会。”他补充道。

“我不知道作为一个年轻球员，你还希望得到什么支持。我知道在这场比赛中有很多话要说，但是这个决定是非常明确的，我们都支持这个决定。我们都追随他，因为这是他应得的。”

克里奇利承认，什鲁斯伯里的球员很可能比他的球队有身体上的优势，他们中的许多人还只有十几岁。

然而，他也觉得与经验丰富的职业球员对抗只会让年轻人受益，因为他们想要建立自己的职业生涯。

克里奇利说：“当你和完全成熟的球员比赛时，他们在身体上更有优势。但也许我们可以按照自己的方式打球，把这种优势稍稍削弱一点。如果我们的孩子想要在足球上有所作为，那么他们需要适应比赛的这一面，以及像这样的夜晚。”