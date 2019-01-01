安心养伤 科瓦奇不催诺伊尔回归：替补门将也给力

拜仁主教练对乌尔里奇充满信心。

科瓦奇说，诺伊尔在这次受伤后，不会很快回到拜仁慕尼黑。

在拜仁战胜杜塞尔多夫的德甲联赛中，诺伊尔小腿受伤，因此将缺席两周的比赛。

因此，他将缺席周六主场对阵云达不莱梅的比赛，以及四天后客场对阵同一对手的德国杯的半决赛。

乌尔里奇将会代替诺伊尔，就像上赛季拜仁队长因为脚伤长期缺阵时一样。

科瓦奇计划给诺伊尔足够的时间恢复，而对胡梅尔斯和哈梅斯·罗德里格斯是否能在第一场对阵云达不莱梅的比赛中出场表示怀疑。

科瓦奇在周四对记者说：“我们不会拿诺伊尔冒险，让他慢慢地康复。”

“我们绝对信任乌尔里奇。他之前就赢得了这种信任，我们永远可以信赖他。我非常非常乐观。”

“胡梅尔斯恢复跑步训练了，他感觉很好，我们将看看他能否在周六的比赛中上场。”

“如果他不能100%的恢复，他就不能上场，我们有博阿滕。但是聚勒在杯赛上被禁赛了，所以我们只能依靠胡梅尔斯了。”

“哈梅斯的内收肌有问题，他不确定自己能否上场，除了罗本，其他人都很健康。”

“托利索进步很大，我们必须看看他是否能在这个赛季里上场，取决于其他人的情况。”

拜仁在所有对不来梅的比赛中都取得了18连胜，而自2010年以来，不来梅一直未能避免失利。

科瓦奇的球队可以在国内双冠王的道路上迈出一大步，但是科瓦奇要求球队集中精力不要考虑竞争对手多特蒙德的近况。

“我们只考虑德甲对云达的比赛。”科瓦奇补充道，“德国杯离我们很远，我们将从第一场对阵后得出必要的结论。”

“如果我们贯彻所有的原则和站位，对手就很难在对阵我们的比赛中进球，但这是一个先决条件：我们所有人都必须参与其中。”