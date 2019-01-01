安德里·古德约翰森——前巴萨球星之子闪耀皇马

这名17岁的球员在西班牙首都度过了激动人心的第一个赛季，这孩子看上去要成就一番事业。

当你的父亲曾代表巴塞罗那大获成功时，做出离开加泰罗尼亚去代表皇家马德里的决定是一个重大的转折。

但这正是前巴萨前锋埃杜尔·古德约翰森的儿子安德里·古德约翰森在2018年夏天所做的，如果他在西班牙首都的第一个赛季有任何进展的话，那么他注定要追随他父亲的脚步，代表一些欧洲最负盛名的俱乐部。

安德里·古德约翰森2002年出生在伦敦，当时他的父亲正在为切尔西效力。8岁时，古德约翰森迈出了进入青训营的第一步。当埃杜尔帮助瓜迪奥拉的巴萨取得国内和欧洲的成功时，安德里在诺坎普的荫庇下开始了他的足球教育。

在转会到低级别的加泰罗尼亚俱乐部加瓦之前，他在巴萨呆了三年。在那里，他被西班牙人签下，之后他又为西班牙人效力了三个赛季。不久，在古德约翰森16岁生日后不久，皇家马德里来找他。

够力足球了解到，银河战舰已经尽了一切努力去吸引古德约翰森到西班牙各地去，他们亲自会见了古德约翰森，并提出要把他的家人搬到马德里，其中包括他的弟弟达尼，他被编入了“幼儿B队”。还有其他的报价，但古德约翰森不太可能在当时的欧洲冠军球队来电话时转头。

考虑到他的家庭关系，这一消息在整个欧洲大陆都成为了头条新闻，但是几乎没有人会想到古德约翰森在他作为马德里球员的头12个月里所享受的轰动效应。

在皇家马德里17岁以下青年队(青年C队)效力期间，他出场29次，攻入31粒进球，其中包括本赛季最后一天以9-1击败埃斯库埃拉·康塞普西翁队的6粒进球。在他的带领下，马努·费尔南德斯的球队轻松夺得了地区甲级联赛冠军，他们在获得95分的征途中只输了一场，并创下了单赛季进球纪录。

尽管身高只有6英尺多一点，古德约翰森的力量意味着他可以在他的同龄后卫中成为一个令人印象深刻的存在，他的许多进球都是在击败了对手的中卫后打进的。他喜欢第一时间完成终结，这很好地说明了他脚下控球的能力，同时他还有很强的空中能力。

“他有一个非常好的赛季。”当被问及古德约翰森的发展时，费尔南德斯告诉皇家马德里电视台：“他今年进步很大。他是一个全面的球员。他喜欢回撤来接球和支持队友，在场上非常聪明。在他对足球的诠释上，他成长了很多。”

古德约翰森在他自己年龄组水平上的表现，使他偶尔被提升到19岁以下的球队(青年B队)，而后者本身就是由皇家马德里传奇前锋劳尔执教的。他参加了著名的地中海国际杯，此前，梅西、内马尔、菲利佩·库蒂尼奥、杰拉德·皮克和马塞洛等球星都曾在该赛事中荣登榜首。

古德约翰森在3-1战胜马德里竞技的决赛中首发并进球，在这个令人难忘的赛季结束时进一步提高了他的实力。

他还在今年夏天爱尔兰U17欧洲杯上为冰岛U17队打进一球，并已经为U19国家队出场。虽然他将无法复制他父亲与他爷爷在同一场国家队比赛上场的成就，但假以时日他将成为成年国家队的一员。

目前，他在马德里的发展还在继续，尽管齐达内在伯纳乌的重建工作意味着他在接下来的12个月里不太可能有一线队的机会，但在古德约翰森这个名字将在不久的将来再次闪耀赛场。