俄乌战争爆发背景下，前乌克兰国脚沃罗宁在周二辞去自己莫斯科迪纳摩助理教练的工作，非常清楚地表明了自己的立场。

他告诉《图片报》："我不能再在轰炸我祖国的国家工作了。阻止普京这个狗娘养的，帮助难民，并送来武器，这样我们就可以保护自己。”

"我为我们的国家感到非常自豪。我们有美丽的城市，伟大的人民。我们将继续战斗，我们将赢得胜利——但代价是如此之高。”

"死了这么多人……我们生活在2022年，而不是在第二次世界大战中。"

沃罗宁和他的家人被迫逃离莫斯科，设法及时搭上了飞机，现在他们在德国的杜塞尔多夫很安全。

这是一个与乌克兰本世纪最优秀的球员之一的足球生涯相去甚远的场景，他在德甲联赛是一台进球机器，也曾在英超联赛中为利物浦效力，尽管不太成功。

沃罗宁出生于敖德萨，但在青少年时期移居德国，加入门兴格拉德巴赫的青训学院。

他进入了门兴一线队，并在1997年对阵拜仁慕尼黑的德甲联赛中完成了职业首秀，不过之后他只出场了几次，就被卖到了美因茨。

正是在那里，他的职业生涯开始起飞。他是2002-03赛季德乙联赛的最佳射手，这为他赢得了第一次国家队征召，并进入了德国顶级联赛。

他曾在科隆和勒沃库森效力，也是乌克兰国家队的关键一员，和球队一起在2006年世界杯中杀入四分之一决赛。

2007年2月，随着他在勒沃库森的合同即将到期，利物浦宣布他们已经与沃罗宁达成了预合同条款，并在当年夏天以自由转会的方式签下了他。

时任红军主帅拉法-贝尼特斯显然很兴奋，在签下沃罗宁时说道："他很聪明，有很强的比赛意识，在进攻中给我们提供了更多的选择。”

"他可以在前锋身后踢球，自己引领风险，或者踢边路。”

沃罗宁的利物浦生涯开局足够好，他在其第二和第三场英超比赛中都有进球，帮助球队战胜了桑德兰和德比郡。

然而，一月份的脚踝受伤阻碍了他的进步，他在球场上的表现暴露了他的信心不足。

沃罗宁并没有像他在德国时那样扮演禁区内的掠夺者，而是经常回撤到中场拿球，他急于给人们留下深刻的印象，但由于没有办法提供进攻焦点，他反而是阻碍了球队的发挥。

沃罗宁在适应英格兰的过程中遇到了很大的困难，包括语言障碍的问题，或者更具体地说，口音障碍。

他在去年6月告诉够力足球："利物浦人说话，我几乎什么都听不懂，因为我的英语本来也不好。当卡拉格和杰拉德说话时，我要求他们用英语重复一遍。”

"利物浦这个城市总体上不适合我市，尽管它有很多的历史，比如披头士乐队。我父亲是该乐队的忠实粉丝。当我告诉他我已经与利物浦签约时，他哭了。”

"我也无法应付没有冬歇期的天气和比赛节奏。我只是一边旅行一边比赛，这让我非常疲惫。"

接下来的一个赛季，他被租借到柏林赫塔，2010年1月，柏林赫塔选择买断沃罗宁，在安菲尔德的两年半时间里，沃罗宁只为利物浦出场40次。

沃罗宁对他在英超的生涯没有说什么好话，他在2010年告诉《每日邮报》："在英格兰，这是一场大屠杀。”

"如果在一场比赛中，有一名球员没有流血，没有在碰撞中撞破头或断腿，球迷就会觉得被欺骗了——比赛是失败的。”

"从第一分钟到最后一声哨响，这是一个疯狂的节奏：完全的奉献，体育场内躁动的气氛。”

"但大多数球队的战术简单到了极点：大脚把球开出50码，然后冲到对方球门前得分。"

沃罗宁后来被卖到了莫斯科迪纳摩，他在那里一直待到球员时代结束，然后担任教练，直到最近俄罗斯在乌克兰的军事行动——这让他坚定地看待一切，尤其是足球。