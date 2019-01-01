安德森：西汉姆想在主场所向披靡 无惧任何对手

这名巴西边锋希望西汉姆在本赛季的比赛中表现出强大的实力，并相信他们有能力在主场免遭失利。

费利佩·安德森坚持西汉姆的目标是在主场所向披靡，并致力于在本赛季将伦敦体育场打造成一座堡垒。

西汉姆在本赛季英超第一轮主场0-5惨败于卫冕冠军曼城，但巴西边锋相信在那场令人失望的比赛之后，他的球队能够继续前进。

西汉姆在主场2-0战胜诺维奇的比赛中全取三分，安德森的表现令人印象深刻，这让这位边路球员倍受鼓舞。

“我一直在说西汉姆有能力和任何对手比赛。”他在西汉姆的官方网站上说：“我们的想法是在主场立于不败之地，然后设法取得成功。所以，我们可以和任何人比赛，我们知道这一点，但我们也知道我们必须一步一步来。不幸的是，我们本赛季的开局并不像我们希望的那样，在主场输给曼城，但我们知道我们做得很好，我们有一个特殊的准备，所以我们知道好的结果会到来。”

“现在我们在这场（对诺维奇的）胜利中展示了我们的优势。我们踢得很聪明，控球也很好，这让我们更容易创造机会，当然也更容易转化进球。我们的球员基础仍然是一样的，上个赛季有很多新面孔，所以很难把他们塑造成一个整体，但这个赛季我们已经有了这样的基础，新球员也有实力，所以这个过程更容易。”

佩莱格里尼的球队的下一场主场比赛看起来很有挑战性，曼联将作客伦敦体育场。然而，西汉姆已经从水晶宫2-1战胜红魔的比赛中获得了信心，他们相信能够在索尔斯克亚的球队身上取得胜利。